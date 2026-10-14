Esenyurt'ta sokaklar göle döndü: Suya kapılan kadın böyle sürüklendi
Esenyurt’ta etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadının dehşet dolu anları saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta aniden etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, ilçede hayatı adeta felç etti. Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde kısa sürede biriken yağmur suları nedeniyle caddeler ve sokaklar göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Su basan yolda yürümeye çalışan bir kadın, akıntının şiddetine dayanamayarak dengesini kaybetti ve suya kapıldı. Suyun etkisiyle metrelerce sürüklenen kadını gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Can pazarının yaşandığı olayda, vatandaşlar yoğun çaba harcayarak kadını sudan çıkarmayı başardı.
Sağanağın etkisiyle sokaklardaki araçların da sulara gömüldüğü ve sürüklenme tehlikesi geçirdiği görüldü. Kadının akıntıya kapıldığı ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı o korku dolu anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.