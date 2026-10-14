, Çarşamba10:15, 14/10/2026
Hacı Yakışıklı'dan canlı yayında gündem yaratan kulis: 12 belediye daha AK Parti’ye geçecek
Gazeteci Hacı Yakışıklı, katıldığı canlı yayında AK Parti’ye yönelik belediye başkanı geçişleriyle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. tv100 ekranlarında konuşan Yakışıklı, 12 belediyenin daha AK Parti'ye katılacağını ve toplam katılım sayısının 120'yi bulacağını aktardı.
‘12 BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE GEÇECEK’
Gazeteci Hacı Yakışıklı, belediyelerin parti değiştirmesine ilişkin sürecin devam edeceğini söyledi. Yakışıklı, canlı yayındaki açıklamasında, “AK Parti'ye katılan sayısı 120'yi bulacak. 12 belediye daha AK Parti'ye geçecek” ifadelerini kullandı.
‘108 OLDU, ÖNGÖRÜMDEN DAHA ERKEN GERÇEKLEŞTİ’
Daha önce yaptığı değerlendirmeleri de hatırlatan Yakışıklı, AK Parti'ye yönelik başvuruları takip ettiğinde katılım sayısının 100'e ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Yakışıklı,
“AK Parti'ye başvurulara baktığım zaman bu sayı 100'ü bulacak demiştim. 108 oldu, hatta benim öngörümden daha erken oldu, onu da söyleyeyim”diyerek yeni katılımların sürebileceğini dile getirdi.
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