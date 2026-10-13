Yüzlerce vatandaşı 16 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı: Hesaplarından 25 milyar TL çıktı
Mersin’de iş bulma ve yatırım vaadiyle 360 vatandaşı yaklaşık 16 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, vatandaşların adına GSM hatları ve banka hesapları açtırarak bunları kullandığı belirlendi. MASAK verilerine göre, şüphelilerin banka hesaplarında 25 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Mersin’de nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon düzenlendi.
İş bulma ve yatırım vaatleriyle vatandaşları Mersin’e getirdiği belirtilen şüphelilerin, bu kişilerin adına GSM hatları ve banka hesapları açtırarak söz konusu hat ve hesapları kullandığı tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 360 vatandaşı yaklaşık 16 milyon TL mağdur ettiği belirlenen 13 şüpheli yakalandı.
Banka hesaplarında 25 milyar TL işlem hacmi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine dayanan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 25 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek operasyonda görev alan emniyet birimlerine, MASAK’a, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına ve emeği geçenlere teşekkür edildi.