Ankara merkezli 9 ilde 'change araç' operasyonu

Ankara merkezli 8 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli diye tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü. Ekiplerce, 6 Ekim'de Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonla 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların, mağdurlar adına sözde Cumhuriyet savcısınca düzenlenmiş sahte tutuklama belgeleri hazırladığı, "kimlik bilgileriniz suç örgütlerinin elinde" ya da "adınız FETÖ soruşturmasında yer alıyor" gibi yöntemlerle mağdurları ikna ettiği belirlendi. Zanlıların, mağdurlarla yaptıkları görüşmelerde "vatan", "bayrak", "turan" ve "hakan" kelimelerini parola olarak kullandıkları saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.