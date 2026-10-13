Büyüyerek yoluna devam eden İmam Hatip camiası 75 yaşında
İmam hatip okullarının 1951 yılında yeniden açılışının 75. yıl dönümü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin 68. kuruluş yılı dolayısıyla ÖNDER, yazılı bir açıklama yaptı. İmam Hatipliler Haftası kapsamında yayımlanan açıklamada, kökleri 1913 yılına Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba adıyla atılan imam hatip okullarının eğitim geleneğinin tarihsel süreci ve yarınların inşasındaki rolü vurgulandı. Ayrıca imama hatip okullarının en temel unsurunun 'kardeşlik bağı' olduğunun altı çizildi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yapılan açıklamada; temelleri 1913 yılında Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba adıyla atılan imam hatip okullarının, milletin dini, ahlaki ve kültürel değerlerini aktarmada önemli bir yapı taşı olduğu belirtildi. Cumhuriyet dönemindeki kesintilerin ardından 1951’de yeniden eğitim hayatına dönen okulların 75 yıldır Anadolu genelinde güçlü bir teveccüh gördüğü ifade edildi.
Açıklamada, imam hatip okullarının dini ve ahlaki eğitimin yanı sıra akademik başarı, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında da gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağladığı kaydedildi.
"En güçlü harcı kardeşlik"
İmam hatip camiasını bir arada tutan temel unsurun kardeşlik bağı olduğu vurgulanan metinde, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Zorluklar karşısında omuz omuza duran bu büyük camia, gücünü yalnızca ortak bir geçmişten değil, ortak bir gelecek idealinden almaktadır. Dünyanın çatışmalar ve adaletsizliklerle sınandığı bir dönemde; ilmi irfanla, bilgiyi ahlakla buluşturan imam hatip gençliği yarınların umududur."
ÖNDER 68 yıldır sivil toplum liderliğini sürdürüyor
İmam hatip öğrencilerinin ve mezunlarının birlik beraberliğini sağlamak, akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla 1958 yılında kurulan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin 68 yıllık sivil toplum tecrübesine dikkat çekildi. Derneğin; öğrenci, mezun, öğretmen ve velileri aynı çatı altında toplayan bir gönül köprüsü vazifesi gördüğü aktarıldı.