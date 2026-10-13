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Azerbaycan Devlet Televizyonu'nun başörtüsü paylaşımları tepki çekti: Giyim medeniyeti tam da okulda başlar
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Mehmet Kağan Özdemir
11:48, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:13, 13/10/2026, Salı

Azerbaycan Devlet Televizyonu'nun başörtüsü paylaşımları tepki çekti: Giyim medeniyeti tam da okulda başlar

Azerbaycan'da 21 Eylül ve 6 Ekim tarihlerinde kabul edilen yeni kıyafet düzenlemelerinin ardından başörtüsü tartışmaları büyüyor. AzTV’nin tepki çeken paylaşımları ve okullardaki kısıtlamalar üzerine Bakü’deki öğrenciler dersleri boykot ederken, eğitim idaresi okullarda resmi kıyafet denetimi başlattı.

Azerbaycan genelinde 21 Eylül’de öğrenciler, 6 Ekim’de ise Başbakan Ali Asadov imzasıyla öğretmenler için kabul edilen yeni kılık-kıyafet düzenlemeleri, ülkede din ve vicdan özgürlüğü ile eğitim hakkına yönelik tartışmaları alevlendirdi. Düzenleme metinlerinde başörtüsüne yönelik doğrudan açık bir yasak maddesi bulunmamasına rağmen, okul yönetimlerinin "laik eğitim ilkesi" ve "üniforma bütünlüğü" gerekçeleriyle başörtülü öğrenci ve öğretmenleri içeri almaması kriz yarattı.

AZTV'DEN TEPKİ ÇEKEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Gelişmelerin ortasında Azerbaycan Devlet Televizyonu AzTV'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. 9 Ekim’de başörtülü ve başörtüsüz öğrencilerin bulunduğu iki ortamı karşılaştırarak "Hangi okulda okumak isterdiniz? Seçim sizindir" sorusunu yönelten kanal, son paylaşımında ise "Giyim medeniyeti tam da okulda başlar" ifadelerini kullandı. Kanalın bu tutumu sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından eleştirildi.


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ARKADAŞLARI İÇİN DERSLERİ PROTESTO ETTİLER

Kısıtlamalara karşı gösterilen tepkiler kısa sürede okul koridorlarına da sıçradı. Uluslararası basının ve El Cezire’nin aktardığı bilgilere göre, Bakü’deki 69 numaralı okulda öğrenciler, başörtülü arkadaşlarının binalara alınmamasını protesto ederek sınıflara girmeyi reddetti. Yayınlanan görüntülerde, dersi protesto eden öğrencilerin birbirlerine sarılarak gözyaşı döktükleri görüldü.


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BAKÜ EĞİTİM İDARESİ DENETİM BAŞLATTI

Tepkilerin ve haberlerin ardından Bakü Eğitim İdaresi 9 Ekim tarihinde resmi bir açıklama yaparak devlet okullarında kılık-kıyafet denetimlerinin başlatılacağını bildirdi. İdare, okul üniforması ve mesleki kıyafet standartlarına uyulmasından okul yönetimlerinin sorumlu olduğunu, yaşanacak anlaşmazlıkların ise okulların Pedagoji Kurullarında çözüleceğini ilan etti.

Diğer yandan, bazı eğitim kurumlarında kadın öğretmenlere "Başını aç ya da istifa et" şeklinde baskı yapıldığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz net bir doğrulama yapılmadı.


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Başlıklar :AzerbaycanAZTVBaşörtüsü
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