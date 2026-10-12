15:33, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:52, 12/10/2026, Pazartesi
Başörtüsü yüzünden dersliğe alınmadı: Küçük öğrenci arkadaşlarına pencereden veda etti
Azerbaycan’da başörtüsü taktığı gerekçesiyle okuluna ve dersliğine alınmayan küçük bir kız öğrencinin arkadaşlarıyla vedalaştığı kahreden görüntüler yürekleri dağladı. Sınıfına giremeyen ve bahçede yapayalnız kalan minik öğrenci, zemin kattaki dersliğin penceresine giderek içeriye uzandı; sınıf arkadaşları ise demir korkulukların arasından minik ellerini uzatarak gözyaşları içinde onunla vedalaştı.
Masumiyetin önüne çekilen demir parmaklık: İçeridekiler de dışarıdaki de ağladı
Kılık kıyafet gerekçesiyle eğitim hakkından mahrum bırakılan ve kapı dışarı edilen minik öğrencinin yaşadığı çaresizlik kameralara anbean yansıdı. Zemin kattaki pencerenin demir korkuluklarına yapışan küçük kız, içeride kalan arkadaşlarıyla dakikalarca el ele tutuştu. Arkadaşlarının dışarıda bırakılmasına dayanamayan sınıf arkadaşlarının da gözyaşlarına boğulduğu o anlar, masum çocukların arasına sokulan anlamsız yasakların ve engellerin acı faturasını bir kez daha gözler önüne serdi.