Azerbaycan’da haftanın ilk ders gününde başörtülü öğrenciler okul kapısından geri çevrildi
Azerbaycan genelindeki devlet okullarında son haftalarda kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının yeniden katı bir şekilde uygulanmaya başlanması, kamuoyunda ciddi bir tartışma başlatmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde haftanın ilk günü okula giden başörtülü öğrencilerin okul kapısından geri çevrildiği görüldü. Duruma başörtülü öğrencilerin velileri tepki gösterdi.
Azerbaycan genelindeki devlet okullarında son haftalarda kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının yeniden katı bir şekilde uygulanmaya başlanması, ülkede din ve vicdan özgürlüğü ile eğitim hakkına yönelik tartışmaları alevlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, haftanın ilk günü okula giden başörtülü kız çocuklarının okul kapılarından içeri alınmayarak geri çevrildiği görüldü. Yaşanan bu duruma öğrencilerin velileri ve sivil toplum temsilcileri sert tepki gösterdi.
Ülkede 21 Eylül tarihinde kabul edilen resmi kıyafet düzenlemesinde başörtüsüne yönelik açık bir yasak hükmü bulunmamasına rağmen, okul yönetimlerinin uygulamaları eleştirilerin odağı haline geldi.
KADIN ÖĞRETMENE ‘GÖREV YAPAMAZSIN’ DEDİLER
Tartışmalar sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp eğitim kadrosuna da sıçradı. Azerbaycan'da öğretmenlik yapan Zehra Hasanova, okul yönetiminin kendisini çağırarak başörtülü şekilde görev yapamayacağını bildirdiğini açıkladı. Hasanova, yayımladığı videoda uygulamanın kanuni bir dayanağı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova
AZERBAYCANLI SANATÇI ROZA İBADOVA KOCAMAZ'DAN ÇAĞRI
Yaşanan hak ihlallerine karşı ses çıkaran Azerbaycanlı ünlü sanatçı Roza İbadova Kocamaz, başını örterek kamera karşısına geçti ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e doğrudan çağrıda bulundu:
AZTV'NİN PAYLAŞTIĞI VİDEO TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Okullardaki kısıtlamaların ardından Azerbaycanlı kadınlar sosyal medya üzerinden organize olarak geniş kapsamlı bir eylem başlattı. Kadınlar, başlarını örttükleri videoları paylaşarak "Başörtüsüne özgürlük" sloganıyla mağdur edilen öğrenci ve öğretmenlere destek verdi.
Öte yandan, devlet televizyonu AzTV'nin sosyal medya hesabından yapay zekayla hazırlatıp paylaştığı görsel içerik tartışmaları alevlendirdi. Serbest kıyafetli okul simülasyonunda başörtülü öğrencilere yer verilerek "Hansı məktəbdə oxuyardınız? Seçim sizindir" (Hangi okulda okumak isterdiniz? Seçim sizindir) sorusunun yöneltilmesi, başörtülü öğrencileri olumsuz bir ayrıştırmanın parçası haline getirdiği gerekçesiyle kamuoyunda yoğun eleştirilere neden oldu.