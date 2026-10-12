Azerbaycan'da başörtüsünden dolayı okula alınmayan öğretmenin sözleri yürek burktu

İtalya'da acil servise giden Türk vatandaşı isyan etti: 'Türkiye'nin kıymetini bilin kimse ilgilenmiyor'

İtalya'da rahatsızlanarak acil servise başvuran bir Türk vatandaşı, hastanedeki sahipsizliği, ilgisizliği ve sağlık sistemindeki çöküşü cep telefonu kamerasıyla kaydederek isyan etti. Doktor ve hemşirelerin hastaların yüzüne dahi bakmadığını, insanların kendi tedavilerini kendilerinin yapmaya çalıştığını belirten vatandaş, Türkiye'deki sağlık sistemini eleştirenlere seslenerek "Türkiye'nin kıymetini bilin, buradaki rezilliği görün" çağrısında bulundu. Tansiyonu fırlamasına rağmen acil serviste saatlerce kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini belirten gurbetçi, Avrupa'daki sağlık sisteminin parlatılan imajının arkasındaki acı tabloyu şu sözlerle anlattı: 'Türkiye'de yaşayıp da Türkiye'yi beğenmeyen insanlar, sizden sadece bunu rica ediyorum: Türkiye'nin kıymetini bilin. Görüyorsunuz işte İtalya'daki hastanelerin rezilliğini. Hasta geliyor, kendi kendine bir şeyler uygulamaya çalışıyor. Hemşireler hiç umursamıyor. İnsanlar kendi tedavilerini kendileri yapıyorlar; herkes kendi yakınıyla baş başa. Biz burada yalnızız. Ben de hastayım, tansiyonum fırladı ama hiç ilgilenmiyorlar.'