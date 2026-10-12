Azerbaycan'da başörtülü öğrencinin isyanı yürek burktu: Benim okumaya hakkım yok mu

Azerbaycan'da başörtüsünden dolayı okula alınmayan öğretmenin sözleri yürek burktu

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında kılık kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsüne yönelik kısıtlamanın yeniden katı şekilde uygulanmaya başlanması kamuoyunda tartışma oluşturdu. Başörtüsü nedeniyle görevinden kovulduğunu belirten Azerbaycanlı bir öğretmenin çektiği video ise dikkat çekti. Yaşadıklarını anlatan öğretmen, "Doğrusu biraz duygulandım, kırıldım. Çünkü hatırlıyorum ki yükseköğrenim görmem için annem yıllar önce temizlikçi olarak çalışmaya başladı. Çünkü ders kitaplarımızı bile, test kitaplarımızı bile almaya imkânımız yoktu" ifadelerini kullandı. Çocukluğundan beri iman ve Allah sevgisinin bulunduğunu belirten öğretmen, şu anda ek iş yaptığını ve iyi kötü geçimini sağladığını söyledi. Başörtülü öğrencilerin haklarının korunmasını istediğini dile getiren öğretmen, "Çünkü onların eğitim hakları ellerinden alınmamalıdır" dedi. Tesettürün kişinin kendi seçimi olması gerektiğini vurgulayan öğretmen, "Ben tesettüre özgürlük istiyorum. Bu herkesin kendi seçimidir. Ve eğer bir gün başımı açmak istersem, bu benim kendi seçimim olmalı. Bu bir zorunluluktan olmamalı" ifadelerini kullandı. Başörtüsü kullanan öğrencilerin büyük bölümünün bunu kendi isteğiyle yaptığını savunan öğretmen, "Ama zoraki olmayan bir şeyi bir çocuğun başından çıkarmaya çalışmak ve onun eğitim hakkını elinden almak, bence hiçbir adalete sığmaz" dedi. Öğretmen sözlerini, "Bu yüzden rica ediyorum, kızlarımızın eğitim haklarını ellerinden almayın" diyerek tamamladı.