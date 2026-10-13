Bakan Çiftçi de rahatsız oldu: Kahramanmaraş’taki görüntülere soruşturma başlatıldı
21:02, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:34, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tepki çeken görüntü hakkında soruşturma talimatı verdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’ta kamuoyunda tartışmalara neden olan operasyon görüntüleri ve basına yansıyan sunum biçimiyle ilgili sessiz kalmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, inceleme yapmak üzere mülkiye müfettişlerinin görevlendirileceği öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta “Kul Sadi” olarak anılan kişinin gözaltına alınmasının kamuoyuna “terör gözaltısı” şeklinde yansıtılması ve operasyon sırasında ele geçirilen dokümanlar arasında Seyyid Kutub’a ait bir kitabın sergilenmesi tepkilere neden olmuştu.
Öte yandan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye’deki DEAŞ yapılanmasına yönelik soruşturma ile farklı bir gruba yönelik soruşturmanın birleştirmesinin ardından basına bir bilgi notu servis etmesi de tartışmaları beraberinde getirmişti.
Başlatılan idari soruşturma kapsamında, operasyonun basına sunuluş süreci ve görüntülerin paylaşılmasına ilişkin uygulamaların incelenmesi bekleniyor. Mülkiye müfettişlerinin yapacağı incelemenin ardından sorumluluk ve varsa ihmal iddialarına ilişkin değerlendirme yapılacak.
Bakan Çiftçi’nin talimatıyla yürütülecek inceleme, güvenlik operasyonlarının kamuoyuna aktarılmasında kullanılan yöntemleri ve bu süreçte gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediğini de gündeme taşıyor.
Gündem
İçişleri Bakanı Çiftçi: Şefkat Kalkanı projemizi önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyacağız
Gündem
Bakan Çiftçi çocukların korunmasına yönelik yeni projeyi canlı yayında duyurdu
Gündem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'gözünün yaşına bakmayın' talimatı verdi