Bu da Lütfü Türkkan’ın rüşvet sistemi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın taraf olduğu davayı lehine çözdürmek için yüz binlerce dolar rüşvet verdiği iddia edildi. Türkkan’dan rüşvet alan çetenin elde ettiği haksız kazançtan, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına da para aktardığı öne sürüldü.

ÜÇ AYRI DOSYASI VARDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yargıda rüşvet” soruşturmasında adı geçen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’la ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Dosyaya giren bir ifadeye göre, İstanbul 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde Türkkan’ın da taraf olduğu 3 ayrı dosya vardı. Yüksek meblağlı anlaşmazlıklar içeren bu dosyaları lehine sonuçlandırmak, yargı kararlarını etkilemek için Türkkan, organize hareket eden suç örgütü ile temasa geçti.

PARAYI ALDI KARARI VERDİ

Türkkan, şu an firari durumda olan örgüt üyesi İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanı Y.A. üzerinden, o dönem hakim olan B.K ile irtibat kurdu. Ardından örgüt lideri olduğu öne sürülen M.Ş.’nin işletmesinde örgüt üyeleriyle yemek yiyen Türkkan, 3 parça halinde toplam 500 bin dolar (24,6 milyon TL) ödeme yaptı. Soruşturmada adı geçen ve “Ponzi Mine” olarak bilinen Mine Mumcu da dosyaların takipçisi oldu. Mumcu, Hakim B.K.’ya dosyanın Türkkan lehine sonuçlanması için sürekli baskı yaptı. 2025 yılı başında dosya, Türkkan lehine sonuçlandı. Ancak B.K.’nın tayini çıktıktan sonra karar istinaf mahkemesince bozuldu.

1,6 MİLYON DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Dosyaya giren başka bir şüpheli ifadesinde ise Türkkan’ın, taraf olduğu diğer dosyalar için de rüşvet vermiş olabileceği ortaya konuldu. “Ponzi Mine” ile irtibatlı olan şahıs, Türkkan’ın 1,6 milyon dolar (78,9 milyon TL) rüşvet verdiği iddiasında bulundu: “Mine bana Lütfü Türkkan’ın dosyalarını hallettiğini, hatta dosyaları halletme karşılığında 700 bin dolar, 500 bin dolar ve 400 bin dolar para aldığını söyledi. Benim bildiğim bu paralar rüşvet olarak dağıtılmış.”

Rüşvetten İmamoğlu’na seçim parası

Soruşturmada halihazırda “suç örgütü lideri” suçlamasıyla yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı da geçti. Yine dosyaya giren bir şüpheli ifadesine göre, örgüt sadece Lütfü Türkkan’ın dosyası için takipçilik yapmadı. Yahudi asıllı iş insanı S.B. de tarafı olduğu davanın lehine sonuçlanması için örgüte 500 bin dolar verdi. Dosyaya giren bir ifadede şunlar kaydedildi: “Lütfü ve S.B.’nin işlemlerinin neticesi olarak alınacak komisyondan İmamoğlu’nun seçim kampanyasına para aktarıldı. Lütfü Türkkan’dan 10 milyon TL, İmamoğlu’nun seçim kampanyasına gittiğini biliyorum. S.B. lehine çıkan karardan aldığımız 250 bin doları paylaştık. İmamoğlu’nun kampanyası için de BMW 7.40 model araç verildiğini biliyorum.”

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