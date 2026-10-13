Esenyurt’u fon gibi kullandı: İşlem hacmi 231 milyona çıktı

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın para trafiği ortaya çıktı. MASAK, Ulutaş’ın para transferlerini geriye dönük olarak tek tek inceledi. 2017 yılında 601 bin TL, 2018’de 1 milyon 73 bin TL işlem hacmi tespit edilen Ulutaş’ın, 2019-2021 yılları arasında ortalama para transferi işlem hacmi 400 bin TL bandında seyretti. 2022’de belirgin bir artışla 10 milyon TL seviyesine çıkan Ulutaş’ın işlem hacmi, 2023’te 8,5 milyon TL’ye düştü, 2024’te ise 10,6 milyon TL’ye yükseldi.

ESENYURT DÖNEMİNDE 23 KAT ARTTI

Bu seyirde devam eden Ulutaş’ın işlem hacmi, 2024 yılının sonlarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı olduktan sonra bir anda 23 kat arttı. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın para transferi işlem hacmi, 2025 yılında 231 milyon TL’ye fırladı. Bu yıl tutuklanana kadarki sürede ise işlem hacmi 7,2 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

BİRÇOK İFADEDE ULUTAŞ GEÇİYOR

Soruşturma kapsamında ifade veren isimler, Ulutaş’a hak ediş ödemeleri üzerinden rüşvet verildiğini ve yüksek meblağlarda para teslim ettiklerini anlattı. Halil Yılmaz, Ulutaş’ın kendisinden hak ediş ödemeleri için rüşvet istediğini ve toplamda 9 milyon TL verdiğini söyledi. Orhan Yıldırım, Ulutaş’a biri 100 bin dolar olmak üzere 3-4 kez yüksek meblağlarda para teslim ettiğini belirtti. Anıl Alioğlu da Ulutaş’ın Esenyurt Belediyesi ile iş yapan firma sahiplerinin çoğundan rüşvet aldığı yönünde beyanda bulundu.

HAK EDİŞLERİN YÜZDE 20’SİNİ ALDILAR

Hakkında yakalama emri bulunan Namık Çebi’nin de hak ediş ödemeleri yapıldıkça, bazen aynı gün, bazen de bir gün sonra hesabına yatan hak ediş bedelinin yüzde 20’sini nakit çekerek rüşvete aracılık eden Ali Alioğlu’na teslim ettiği belirlendi. Baz kayıtları da bu tespiti doğruladı. Alioğlu, ifadesinde şüphelilerden birçok kez zarf içerisinde para alarak Yusuf Ulutaş’a teslim edilmek üzere İbrahim Doğancıoğlu’na verdiğini söyledi. Ayrıca Ekim Peyzaj’ın sahibi Ziya Köklü, Ulutaş’ın talebi üzerine belediyeye hem para hem de bilgisayar olarak rüşvet verdiğini kaydetti. Şüpheli Eyüp Mücahit Gülmez de bilgisayarları Yusuf Ulutaş’ın yönlendirdiği şahıslara ilettiğini dile getirdi.

NEREDE KULLANILDIĞINI AÇIKLAYAMADI

Ulutaş, ifadesinde paranın 24 yıllık birikimi olduğunu ve avukatlıktan kazandığını iddia etse de kendisine elden para veren şahıslara ve hesabından çektiğini iddia ettiği paraları hangi borçların ödenmesinde kullandığına ilişkin açıklama yapamadı.

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