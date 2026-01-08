Yeni Şafak
Buca'da 150 kişi işe gitmeden maaş alıyor

Saliha Engin
04:008/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Görkem Duman
CHP’li Buca Belediyesi’nde çalışan işçiler maaş alamadığı için greve giderken, belediye kaynaklarının nasıl talan edildiği ortaya çıktı. Belediyeye uğramayan 150’ye yakın kişinin maaşa bağlandığı, her ay ATM’den tıkır tıkır paralarını aldıkları iddia ediliyor.

Yönetim kriziyle gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerden birisi de İzmir Buca Belediyesi.Personelin maaşlarını alamadıkları için grev yaptığı belediyede, CHP’li Başkan Görkem Duman’ın Tayland tatili tepki çekmişti. Buca’da şimdi de “bankamatik personeli” iddiaları gündeme geldi. Belediyede 150'ye yakın bankamatik çalışanının olduğunu iddia eden Buca Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez, bu durumun belediyenin mali krize sürüklenmesinde önemli payı olduğunu savundu.


CHP’Lİ YÖNETİCİLER VAR

Balyemez, belediye ve bağlı şirketlerde SGK kaydı bulunmasına rağmen fiilen çalışmadan maaş aldığını iddia ettiği 8 kişinin ismini açıkladı. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Buca İlçe Başkanı’nın şoförü Erdi Kutlu, CHP eski il yöneticileri Fikret Yıldız ile Gülşen Karataş Şişbacak’ın fiilen işe gitmeden maaş aldığı iddia ediliyor. Kadrosu özel kalemde olan Sevgi Kazankaya da o isimlerden birisi. Belediyenin araç bile tahsis ettiği Kazankaya’nın tam mesai ve pazar mesaisi de aldığı belirtiliyor. Bankamatik personeli olduğu ifade edilen diğer 3 isim de Şule Can, eski CHP ilçe yöneticilerinden Ali Cem Kaya ve eski meclis üyesi Canan Aydemir Özkara.


MAAŞ ÖDENMİYORSA SEBEBİ BU

Bu kişilerin belediyeye büyük yük oluşturduğunu belirten Balyemez şöyle konuştu: “İşe gelmeden maaş alan bu kişiler, belediyenin kamburlarıdır. İşçilerin maaşı ödenemiyorsa, sebebi budur. Bu para kamunun, halkın parasıdır. Belediyenin bu isimlerden derhal kurtulması gerek.

Özgür Özel İzmir'e geldiğinde ‘Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak, bu halk uzun adamdan hesabını soracak’ diyordu. Özgür Özel, sen gel önce bunların hesabını ver.”


