Tele-2 CHP’nin kanalı olacak

Uğur Duyan
04:008/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye bağlı yeni televizyon kanalı kurmak için hazırlıklara başladı. Bunun için casusluk soruşturması kapsamında kayyum atanan Tele-1 ekibinin sosyal medyada yayın yapan kanalı Tele-2 satın alınacak. Tele-2 için “Biz satın alacağız, bizim kanalımız olacak” diyen Özel, karasal yayına geçiş talimatı da verdi.

Özgür Özel, CHP’ye bağlı yeni bir kanal kurmak için hazırlıklara başladı. Özel, CHP ile doğrudan temas içinde olacak kanalın yakında faaliyete geçeceğini bildirdi. CHP, casusluk soruşturması kapsamında kayyum atanan Tele-1’in ekibinin sosyal medyada yayın yapan alternatif kanalı Tele-2’yi satın alacak. Tele-2 için “Biz satın alacağız, bizim kanalımız olacak” diyen Özel, karasal yayına geçişin sağlanması talimatı verdi. Bu kapsamda Adana'da yayın yapan Koza TV'nin satın alınması için Adana Milletvekili Orhan Sümer'le görüşen Özel, kanalın CHP'nin sesi olacağını ifade etti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sümer, 2024'te CHP TBMM Grubu’nda yapılacak Meclis İdari Amirliği seçimine adaylığını koymuş, Özel tarafından tehdit edilip adaylığı engellenmişti.


