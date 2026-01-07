Özgür Özel anketlerdeki düşüşü görünce 'İmamoğlu' mitinginlerini gözden geçirmeye karar verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelerde peş peşe ortaya çıkan yolsuzlukları örtbas etmek için meydanlarda sert söylemlerde bulunan Genel Başkan Özgür Özel, yüzde 50+1 telaşına kapılınca yeniden “normalleşme”yi hatırladı.





Yolsuzlukları gündemden düşürmek için yerli ve millî firmalara boykot çağrısı yapan, gençleri sokağa davet eden Özel’in “normalleşme”ye dönmesi kamuoyunda Genel Başkan’ın yeni bir çark etmesi olarak yorumlandı.





'KAVGA DİLİNİ BIRAKALIM' MESAJI





Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Özgür Özel, önceki gün genel merkez binasında milletvekilleriyle kapalı olarak yaptığı grup toplantısında normalleşmeyi yeniden tartışmaya açtı. Edinilen bilgiye göre, Manisa’da yaptığı açıklamalara açıklık getiren Özel “Bizim Cumhur İttifakı tabanıyla sorunumuz yok. Kavga dilini bırakarak normalleşmeyi sürdürmeliyiz. Başka türlü yüzde 50’yi bulamayız. Normalleşme süreci anketlerde bize yarıyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.





Toplantıda normalleşme sürecine destek veren partililer de Özel ile benzer ifadeleri paylaşarak “İktidar olabilmemiz için AK Parti ve MHP’den oy almamız gerekiyor. Genel Başkan’ımız da kutuplaşma iklimini yok ederek iktidar yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Kutuplaşmayı bitireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





İMAMOĞLU’NDAN VAZ MI GEÇİYOR?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alındığında vatandaşların tepkisinin yüzde 100 olduğunu ancak tepkilerin zamanla düştüğünü anlattı. Sokaktaki tepkinin yüzde 20’lere indiğini söyleyen Özel, mitinglerde ülkenin genel sorunlarına ve gittikleri bölgede yerel başlıkları öne çıkardıklarını kaydetti.





CHP liderinin bu sözleri İmamoğlu gündeminin geri plana bırakılacağı biçiminde yorumlandı.







