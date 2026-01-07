Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özgür Özel anketlerdeki düşüşü görünce 'İmamoğlu' mitinginlerini gözden geçirmeye karar verdi

Özgür Özel anketlerdeki düşüşü görünce 'İmamoğlu' mitinginlerini gözden geçirmeye karar verdi

08:367/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu

Özgür Özel, CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukları örtbas etmek için geliştirdiği sert söylemler toplumda karşılık bulmayınca yeniden “normalleşme”yi hatırladı. Özel “Kavga dilini bırakarak normalleşmeyi sürdürmeliyiz. Başka türlü yüzde 50’yi bulamayız” dedi. Sokaktaki İmamoğlu tepkisinin yüzde 20’lere indiğini söyleyen Özel, mitinglerde ülkenin genel sorunlarına ve gittikleri bölgede yerel başlıkları öne çıkardıklarını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelerde peş peşe ortaya çıkan yolsuzlukları örtbas etmek için meydanlarda sert söylemlerde bulunan Genel Başkan Özgür Özel, yüzde 50+1 telaşına kapılınca yeniden “normalleşme”yi hatırladı.


Yolsuzlukları gündemden düşürmek için yerli ve millî firmalara boykot çağrısı yapan, gençleri sokağa davet eden Özel’in “normalleşme”ye dönmesi kamuoyunda Genel Başkan’ın yeni bir çark etmesi olarak yorumlandı.


'KAVGA DİLİNİ BIRAKALIM' MESAJI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Özgür Özel, önceki gün genel merkez binasında milletvekilleriyle kapalı olarak yaptığı grup toplantısında normalleşmeyi yeniden tartışmaya açtı. Edinilen bilgiye göre, Manisa’da yaptığı açıklamalara açıklık getiren Özel “Bizim Cumhur İttifakı tabanıyla sorunumuz yok. Kavga dilini bırakarak normalleşmeyi sürdürmeliyiz. Başka türlü yüzde 50’yi bulamayız. Normalleşme süreci anketlerde bize yarıyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.


Toplantıda normalleşme sürecine destek veren partililer de Özel ile benzer ifadeleri paylaşarak “İktidar olabilmemiz için AK Parti ve MHP’den oy almamız gerekiyor. Genel Başkan’ımız da kutuplaşma iklimini yok ederek iktidar yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Kutuplaşmayı bitireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.


İMAMOĞLU’NDAN VAZ MI GEÇİYOR?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alındığında vatandaşların tepkisinin yüzde 100 olduğunu ancak tepkilerin zamanla düştüğünü anlattı. Sokaktaki tepkinin yüzde 20’lere indiğini söyleyen Özel, mitinglerde ülkenin genel sorunlarına ve gittikleri bölgede yerel başlıkları öne çıkardıklarını kaydetti.


CHP liderinin bu sözleri İmamoğlu gündeminin geri plana bırakılacağı biçiminde yorumlandı.



#özgür özel
#ekrem imamoğlu
#chp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Iğdır TOKİ kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Iğdır hak sahipliği KURASI CANLI İZLE