Özgür Özel İngiliz'e dert yandı: Uyuşturucu operasyonlarını eleştirdi

Her fırsatta Türkiye'yi dış basına şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC'ye verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında ısrarcı olduklarını belirtirken kendisinin adaylık talebi olmadığını söyledi. Özel "Nedeni CHP operasyonlarını normalleştirmek" diyerek son dönemdeki uyuşturucu operasyonlarını hedef aldı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonundan hemen sonra ülke genelinde ve İstanbulda mitinglere başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık da dış basına Türkiye'yi şikayet ediyor.
Her fırsat bulduğu anda Batı medyasına dert yanan Özel, bu kez İngilizlerin Türkçe yayın yapan BBC Türkçe'sine konuştu.
Yolsuzluk operasyonuna 'darbe' dedi
Erken seçim ve adaylık sorularına yanıt veren Özel kendisinin adaylık talebi olmadığını, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında ısrarcı olduklarını söyledi.
Uyuşturucu operasyonlarını hedef aldı
CHP lideri Özgür Özel son dönemde devam eden uyuşturucu ve bahis operasyonlarını da eleştirdi.
Özgür Özel bu operasyonların temel amacının CHP'ye yapılan yolsuzluk operasyonları normalleştirmek olduğunu savundu.
Özel, operasyonların ikinci amacın da rejime tehdit görülen kişileri itibarsızlaştırmak" olduğunu iddia etti.