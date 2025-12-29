Yeni Şafak
Özgür Özel İngiliz'e dert yandı: Uyuşturucu operasyonlarını eleştirdi

11:1429/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Özgür Özel uyuşturucu operasyonlarından rahatsız
Her fırsatta Türkiye'yi dış basına şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC'ye verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında ısrarcı olduklarını belirtirken kendisinin adaylık talebi olmadığını söyledi. Özel "Nedeni CHP operasyonlarını normalleştirmek" diyerek son dönemdeki uyuşturucu operasyonlarını hedef aldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonundan hemen sonra ülke genelinde ve İstanbulda mitinglere başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık da dış basına Türkiye'yi şikayet ediyor.


Her fırsat bulduğu anda Batı medyasına dert yanan Özel, bu kez İngilizlerin Türkçe yayın yapan BBC Türkçe'sine konuştu.


Yolsuzluk operasyonuna 'darbe' dedi


Erken seçim ve adaylık sorularına yanıt veren Özel kendisinin adaylık talebi olmadığını, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında ısrarcı olduklarını söyledi.


İmamoğlu'nun adaylığının diploma veya başka bir dava ile engellenmesini "darbe" olarak niteleyen Özel,
"Bir kere, Erdoğan bir rakipten kaçmanın, adaylığına engel olmanın maliyetini görsün. 'Rakibimi hapse atayım, seçimi kazanayım', bu kabul edilemez. Burası sahra altı ülkesi filan değil."
ifadelerini kullandı.


Uyuşturucu operasyonlarını hedef aldı


CHP lideri Özgür Özel son dönemde devam eden uyuşturucu ve bahis operasyonlarını da eleştirdi.


Özgür Özel bu operasyonların temel amacının CHP'ye yapılan yolsuzluk operasyonları normalleştirmek olduğunu savundu.


Özel, operasyonların ikinci amacın da rejime tehdit görülen kişileri itibarsızlaştırmak" olduğunu iddia etti.


Özel şöyle konuştu:

"Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını (Akın Gürlek), Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı gibi konumlandırıp, böyle bir yetkisi olmadığı halde; onu saray rejiminin muhafızı olarak nitelendiriyor ve yetkilendiriyor.

Muhalif tweetler atan veya iktidara destek açıklamamış 20-30 sanatçıyı alıp götürüyorlar. Sanırsın uyuşturucu baronunu yakaladı. 15 gün sonra sonuç geliyor: 3-4'ünde pozitif, geri kalanda negatif. Peki onun çocuğuna ne olacak? Annesi, babası, yakınları ne olacak? O insanlara müthiş bir itibar suikastı yaptılar."


