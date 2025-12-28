Deprem sonrası Hatay’da kültürel miras ayağa kalktı: Dört yeni kütüphane hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentin kültürel mirasını korumaya ve bilgiye erişimi güçlendirmeye yönelik önemli projeleri hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplu açılış töreninde; Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii, Bakanlık tarafından restore edilen tarihi belediye binası ile 4 yeni kütüphane hizmete açıldı.
Hatay’da 4 yeni kütüphane
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Hatay Medeniyetler Kütüphanesi, İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi, Reyhanlı İlçe Halk Kütüphanesi ve Kırıkhan Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi hizmete alındı.
Kütüphaneler, farklı yaş gruplarına yönelik okuma, araştırma ve üretim alanlarıyla Hatay’ın kültür ve eğitim hayatına katkı sunacak.
Anadolu’nun ilk camisi yeniden ibadete açıldı
Depremde ağır hasar alan 1387 yıllık Habib-i Neccar Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun şekilde yeniden inşa ve ihya edilerek ibadete açıldı. Yapılan çalışmalarla cami, özgün mimarisi korunarak depreme dayanıklı hâle getirildi.
Kent hafızasının önemli yapılarından tarihi belediye binası da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden kamu kullanımına kazandırıldı.