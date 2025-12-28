Deprem sonrası Hatay’da kültürel miras ayağa kalktı: Dört yeni kütüphane hizmete açıldı

"Asrın felaketinin ardından devlet–millet seferberliğiyle yeniden ayağa kalkan Hatay’ın Kurtuluş Caddesi’nde hemşehrilerimizle ve esnafımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığı ülkemizin yarınlarına dair en güzel mesajdı. Ardından, tescilli Kuseyri Konakları’nın dönüştürülmesiyle hayata geçirdiğimiz Hatay Medeniyetler Kütüphanesi’ni ziyaret ettik. Hatay’ın tarihini, kültürünü ve çok katmanlı hafızasını ilimle buluşturan bu kıymetli merkezin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."