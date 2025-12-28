Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Deprem sonrası Hatay’da kültürel miras ayağa kalktı: Dört yeni kütüphane hizmete açıldı

Deprem sonrası Hatay’da kültürel miras ayağa kalktı: Dört yeni kütüphane hizmete açıldı

16:2228/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay'da.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay'da.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentin kültürel mirasını korumaya ve bilgiye erişimi güçlendirmeye yönelik önemli projeleri hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplu açılış töreninde; Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii, Bakanlık tarafından restore edilen tarihi belediye binası ile 4 yeni kütüphane hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, Hatay temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Asrın felaketinin ardından devlet–millet seferberliğiyle yeniden ayağa kalkan Hatay’ın Kurtuluş Caddesi’nde hemşehrilerimizle ve esnafımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığı ülkemizin yarınlarına dair en güzel mesajdı. Ardından, tescilli Kuseyri Konakları’nın dönüştürülmesiyle hayata geçirdiğimiz Hatay Medeniyetler Kütüphanesi’ni ziyaret ettik. Hatay’ın tarihini, kültürünü ve çok katmanlı hafızasını ilimle buluşturan bu kıymetli merkezin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Hatay’da 4 yeni kütüphane

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Hatay Medeniyetler Kütüphanesi, İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi, Reyhanlı İlçe Halk Kütüphanesi ve Kırıkhan Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi hizmete alındı.

Kütüphaneler, farklı yaş gruplarına yönelik okuma, araştırma ve üretim alanlarıyla Hatay’ın kültür ve eğitim hayatına katkı sunacak.

Anadolu’nun ilk camisi yeniden ibadete açıldı

Depremde ağır hasar alan 1387 yıllık Habib-i Neccar Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun şekilde yeniden inşa ve ihya edilerek ibadete açıldı. Yapılan çalışmalarla cami, özgün mimarisi korunarak depreme dayanıklı hâle getirildi.

Kent hafızasının önemli yapılarından tarihi belediye binası da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden kamu kullanımına kazandırıldı.



#Hatay
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Mehmet Nuri Ersoy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı zammı 2026: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?