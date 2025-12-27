Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Yeniden ayağa kalkan Hatay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun ziyaret trafiği

Yeniden ayağa kalkan Hatay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun ziyaret trafiği

19:5627/12/2025, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da afet konutları kura çekimi ve toplu açılış töreninin ardından kentte kapsamlı ziyaretlerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Erdoğan, depremde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasında incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kemalpaşa ve Kurtuluş caddeleri ile Habib-i Neccar Camisi’ni gezen Erdoğan, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi. Program kapsamında depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret eden Erdoğan, Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması sürecine ilişkin mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından karşılanan Erdoğan, belediyenin şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik ettiği Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekiler, burada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan koronun verdiği konseri dinledi.

Daha sonra Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mozaikten yapılan ve üzerinde "Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım" yazan tablo armağan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Hatay'da yapımı tamamlanan Kurtuluş Caddesi'nde ve restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

#Hatay
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Numan Kurtulmuş
#Mustafa Destici
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS-2025/2 SONUÇ TARİHİ: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?