Yeniden ayağa kalkan Hatay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun ziyaret trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da afet konutları kura çekimi ve toplu açılış töreninin ardından kentte kapsamlı ziyaretlerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Erdoğan, depremde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasında incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kemalpaşa ve Kurtuluş caddeleri ile Habib-i Neccar Camisi’ni gezen Erdoğan, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi. Program kapsamında depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret eden Erdoğan, Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması sürecine ilişkin mesajlar verdi.

1 /23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

2 /23 Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından karşılanan Erdoğan, belediyenin şeref defterini imzaladı.

3 /23 Erdoğan, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasına ziyarette bulundu.

4 /23 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik ettiği Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

5 /23 Erdoğan ve beraberindekiler, burada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan koronun verdiği konseri dinledi.

6 /23 Daha sonra Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

7 /23 Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mozaikten yapılan ve üzerinde "Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım" yazan tablo armağan etti.

8 /23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

13 /23 Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Hatay'da yapımı tamamlanan Kurtuluş Caddesi'nde ve restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camisi'nde incelemelerde bulundu.

18 /23 Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

