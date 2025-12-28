Bilal Erdoğan: Ekonomik büyüme Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen ülke konumuna getirdi

"Gerçekten Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın geldiği siyasi çizgide, muhafazakar, milliyetçi, dindar, nasıl derseniz, bu çizgideki insanların hep ülkeyle ilgili, dünyayla ilgili hayalleri olmuş. Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç hep böyle hayalleri olan insanlar. 'Bu memleket nasıl daha iyi olur? İslam alemi nasıl daha kalkınır? İslam alemi nasıl dünyada daha tesirli olur? Bu dünya nasıl daha adaletli bir dünya olur?' Hep böyle hayalleri olmuş. Onun için içlerinde çok eğitimli olanları siyasete katılıp bu vizyonlarını, hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bu geleneğin böyle bir özelliği var. Diğer siyasi geleneklerde böyle bir şey yok. Ülke için hayalleri maalesef yok. Türkiye'deki muhalif hareketlerde gördüğümüz en büyük hayal, 'Bırak kimse kimseye karışmasın.' Bunun üstüne bir dünya kurulabilir mi? 'Kimse kimseye bulaşmasın, kimse kimseye karışmasın, herkes serbest olsun.' Özgürlük diyorlar ama aslında özgürlük değil, serbestlik. Özgürlük olsa sizin özgürlüğünüzün başkalarının özgürlüklerine tecavüz etmemesi gerekir. Bunu savunan insanlar başkalarının özgürlüklerine tahammül dahi edemiyorlar."