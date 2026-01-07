Yeni Şafak
CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye katılacak

7/01/2026, Çarşamba
IHA
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılacak. Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz" dedi.

CHP’den istifa eden ve AK Parti’ye katılmak üzere AK Parti Grup Toplantısı için TBMM’ye gelen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, çok mutlu olduğunu söyledi.

CHP seçmenine de seslenen Çakır, "Çok mutluyum, memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Be kadar net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere’ye, Almanya’ya şikayet eden ne bir CHP’li ne de Türk milliyetçisi tanımaz" dedi.

