CHP'li Hasan Ufuk Çakır ihraç talebi sonrası partiden istifa etti

Parti yönetimini "Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" diyerek eleştiren CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Halk TV'de yapılan bir haberle 'Oto hırsızı' olarak suçlanmıştı. Bu habere TBMM bütçe görüşmelerinde tepki gösteren Çakır, "Halk TV aleyhimde haber yapıp bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini protesto ediyorum." demişti. Bugün katıldığı CNN Türk canlı yayınında yaşananlara değinen Çakır, dikkat çeken iddialarda bulundu. Yaşananlar sonrası 'partinin gizli ağabeyi' Veli Ağbaba ile konuştuğunu belirten Çakır, "'Bir sözünüz yok mu?' dedim. Kimse aldırış etmedi." dedi. Parti yönetiminden Murat Emir'in kendisiyle iletişime geçip 'Genel Başkan ile görüşme yapması gerektiğini' söylediğini belirten Çakır, "Kimse benimle görüşmedi. Ertesi gün bana Halk TV'den 'oto hırsızı' dediler." diye konuştu. Halk TV'nin sahibi firari Cafer Mahiroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın iş birliğine dikkat çeken Çakır, "Bizim grup başkanvekilinin hanımının avukat olduğunu söylüyorlar. Kimin? Halk TV’nin." ifadelerini kullandı.