CHP dümeni ona kırdı: Yavaş adaylığa hazırlanıyor

Gözler Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ocak'ta görülecek diploma davasına çevrilmişken, CHP Genel Başkan Özgür Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.
İmamoğlu tutuklandıktan sonra başlatılan mitingleri bu yıl da sürdürecek olan Özel, bugünkü Çankırı mitingine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'la katılacak.
RESMİ HESAPTAN YAVAŞ’LI AFİŞ
CHP Ankara İl Başkanlığı'nın destek verdiği Çankırı mitinginin hazırlıklarına ABB de katkı sundu. İç Anadolu mitinglerinde Yavaş'la çalışan CHP örgütleri, Çankırı mitinginin afişine Özel ve İmamoğlu'nun görselinin yanına Yavaş'ın fotoğrafını da ekledi. Yavaş'lı afiş, CHP Ankara İl Örgütü'nün resmi hesabından paylaşıldı.
DENKLEME GİRDİ
Yavaş’lı miting, parti kulislerini hareketlendirdi. Özgür Özel, son günlerde yaptığı bir açıklamada, “Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun yedeği olmadığını” ifade etmişti. CHP liderinin bu açıklamadan sonra ABB Başkanı'yla miting düzenlemesi, “İmamoğlu aday olamazsa yeni aday arayışı başlar. Yavaş da önemli seçeneklerden biri” şeklinde yorumlandı.
Bütün yaz kulis yaptı
- Şubat 2025’te Ankara'da Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede ABB Başkanı, İmamoğlu'nun adaylığına ikna edilmese de cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını duyurmuştu. Ancak Yavaş cephesi yarıştan çekilmedi ve İmamoğlu tutuklandıktan sonra bu niyetini soğutmaya aldı. Yavaş bu doğrultuda yazı boş geçirmedi. İç Anadolu ve Ege'deki CHP'li belediyeler ve il örgütleriyle temasa geçen Yavaş, adaylığı için zemin yokladı. Bugün Çankırı mitinginde Özel'in Yavaş'la birlikte kürsüye çıkacak olması, “Adaylık tartışmaları yeniden alevlenir mi?” sorusunu beraberinde getirdi.