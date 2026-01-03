CHP dümeni ona kırdı: Yavaş adaylığa hazırlanıyor

Şubat 2025’te Ankara'da Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede ABB Başkanı, İmamoğlu'nun adaylığına ikna edilmese de cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını duyurmuştu. Ancak Yavaş cephesi yarıştan çekilmedi ve İmamoğlu tutuklandıktan sonra bu niyetini soğutmaya aldı. Yavaş bu doğrultuda yazı boş geçirmedi. İç Anadolu ve Ege'deki CHP'li belediyeler ve il örgütleriyle temasa geçen Yavaş, adaylığı için zemin yokladı. Bugün Çankırı mitinginde Özel'in Yavaş'la birlikte kürsüye çıkacak olması, “Adaylık tartışmaları yeniden alevlenir mi?” sorusunu beraberinde getirdi.