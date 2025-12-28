Hassas denilen köprüye ikinci iş makinesi

Ankara’nın en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Keçiören Fatih Köprüsü’ndeki yol genişletme çalışmaları, aylardır tamamlanamaması ve çelişkili açıklamalarla yeniden tartışma konusu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce “köprü hassas” gerekçesiyle tek kişilik mini kepçe ile çalışıldığını savunduğu alanda, ikinci bir iş makinasının sahaya girmesi “Hani köprü hassastı?” sorusunu beraberinde getirdi.

5 AYDIR YOL KAT EDİLMEDİ

Keçiören’in kritik geçiş noktalarından biri olan Fatih Köprüsü’nde 14 Ağustos’ta başlatılan yol genişletme çalışmaları, aradan geçen yaklaşık 5 aya rağmen ilerleme kaydedilememesi nedeniyle sürücüler için adeta çileye dönüştü. Yeni Şafak’ın hafta başında gündeme taşıdığı haberde, ABB’nin yol genişletme için yalnızca bir işçi görevlendirdiği ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki köprünün orta kısmında ve yanlarında yürütülen çalışmalarda, tek bir işçinin mini kepçe ile görev yaptığı görülmüştü. Söz konusu işçi, sabah 09.00’da mesaiye başlıyor, 17.00’de mesaisini tamamlıyor, öğle saatlerinde ise bir saatlik yemek molası veriyordu. Çalışmalarda herhangi bir vardiya sisteminin uygulanmadığı, işçinin izinli olduğu günlerde ise yine başka bir işçinin tek başına görevlendirildiği belirtilmişti.

'KÖPRÜ HASSAS' DENMİŞTİ

Haberimizin ardından ABB tarafından yapılan açıklamada, köprünün yapısal hassasiyeti gerekçe gösterilerek çalışmaların mini kepçe ile yürütüldüğü ifade edilmişti. Ancak dün bölgede yapılan incelemede, mini kepçenin yanında ikinci bir iş makinesinin de çalışmaya başladığı görüldü. Yeni bir iş makinesinin sahaya girmesiyle ABB, daha önce yaptığı “köprü hassas” açıklamasını yalanlamış oldu.







