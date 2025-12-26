Başsavcılık harekete geçti: Mansur Yavaş'a kötü haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023'teki cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı sürecinde kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı iddiaları üzerine inceleme başlattığı öne sürüldü.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı sürecinde kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı iddia edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Mülkiye müfettişleri, MASAK ve Sayıştay denetçilerinin raporlarına yansıyan bulguların ardından harekete geçti.
Başsavcılığın araştırmalarına göre Yavaş, Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediyenin araçlarını, personelini ve teknik ekipmanlarını CHP ve İYİ Parti bayrakları altında siyasi propaganda amacıyla kullandı. Sabah'ın haberine göre Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" sıfatıyla yürüttüğü kampanyada, 9 Mayıs 2023'teki Karabük mitinginde alanın dolu görünmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla insan taşındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş ve ekibi hakkında inceleme başlattı.