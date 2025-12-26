Yeni Şafak
Başsavcılık harekete geçti: Mansur Yavaş'a kötü haber

08:1926/12/2025, Cuma
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023'teki cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı sürecinde kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı iddiaları üzerine inceleme başlattığı öne sürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı sürecinde kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı iddia edildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Mülkiye müfettişleri, MASAK ve Sayıştay denetçilerinin raporlarına yansıyan bulguların ardından harekete geçti.




KARABÜK VE ÇANKIRI MİTİNGLERİNE BELEDİYE ARAÇLARIYLA GİTTİ

Başsavcılığın araştırmalarına göre Yavaş, Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediyenin araçlarını, personelini ve teknik ekipmanlarını CHP ve İYİ Parti bayrakları altında siyasi propaganda amacıyla kullandı. Sabah'ın haberine göre Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" sıfatıyla yürüttüğü kampanyada, 9 Mayıs 2023'teki Karabük mitinginde alanın dolu görünmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla insan taşındı.


11 Mayıs 2023'teki Çankırı mitinginde ise, sahne ve ses düzeninin bizzat ABB envanterine kayıtlı olduğu ve kurulumun belediye personeli tarafından yapıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş ve ekibi hakkında inceleme başlattı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
