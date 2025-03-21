Mansur Yavaş: Tepkimiz sandıkta göstereceğiz

ABB Başkanı Yavaş, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun ailesine gerekli desteği vereceklerini anlattı. Yavaş, CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladığı ön seçimin iptal olup olmayacağına yönelik soruyu ise, “Sandıkları kuruyorlar. Henüz ben sayın genel başkanla görüşmedim ama ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz” diye cevapladı.