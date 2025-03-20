Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mansur Yavaş Tayvan'dan döndü: Soruşturma iddiasına cevap verdi

Mansur Yavaş Tayvan'dan döndü: Soruşturma iddiasına cevap verdi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:1820/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş hakkında soruşturma bulunmadığını söyledi.
Mansur Yavaş hakkında soruşturma bulunmadığını söyledi.

İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu yapıldığı gün Tayvan'da olduğu ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Türkiye'ye döndü. Hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına yanıt veren Yavaş, şu an itibarıyla kendisiyle ilgili aktif bir soruşturma bulunmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "kent uzlaşısı ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve üst düzey birçok isim gözaltına alınmıştı.


Bu süreçte gözler, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde en güçlü ikinci aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a dönmüştü.


Yavaş İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün Tayvan'da olması nedeniyle muhalifler tarafından sert bir dille eleştirilmişti.


Soruşturma süreci boyunca adaylık konusunu rafa kaldırdığını açıklayan Mansur Yavaş hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve dosyanın tamamlanmak üzere olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.


Tayvan'dan döndü


Yavaş, bu iddialara cevap verdi.


Uluslararası bir fuar için Tayvan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’ye döndü.


"Hakkımda 109 şikayet yapıldı"


Hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin sorulara yanıt veren Yavaş, şöyle konuştu:


"Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapatacağından da eminim."


"Hakkımda herhangi bir soruşturma yok"


Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok, ancak bu iddialara bakarsınız kendi kendine bir şey bulup aleyhimize bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana.

Yoksa da bu konuları televizyonda konuşmasınlar, herkesin ailesi var. Bir şekilde hadi gidin bir şeyler bulun anlamı, iyice bu işin üstüne yağ dökmektedir, yeter. Hukuk herkese lazım, Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arnavutluk Kararı var bu kararı dikkate alsınlar.



#Mansur Yavaş
#Ankara
#Tayvan
#İBB

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu, Trabzon, Samsun, Giresun, Sivas’ta 21 Mart Cuma yarın okullar tatil mi?