Mansur Yavaş Tayvan'dan döndü: Soruşturma iddiasına cevap verdi

Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok, ancak bu iddialara bakarsınız kendi kendine bir şey bulup aleyhimize bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana.