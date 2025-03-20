Mansur Yavaş Tayvan'dan döndü: Soruşturma iddiasına cevap verdi

İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu yapıldığı gün Tayvan'da olduğu ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Türkiye'ye döndü. Hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına yanıt veren Yavaş, şu an itibarıyla kendisiyle ilgili aktif bir soruşturma bulunmadığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "kent uzlaşısı ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve üst düzey birçok isim gözaltına alınmıştı.
Bu süreçte gözler, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde en güçlü ikinci aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a dönmüştü.
Yavaş İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün Tayvan'da olması nedeniyle muhalifler tarafından sert bir dille eleştirilmişti.
Soruşturma süreci boyunca adaylık konusunu rafa kaldırdığını açıklayan Mansur Yavaş hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve dosyanın tamamlanmak üzere olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.
Tayvan'dan döndü
Yavaş, bu iddialara cevap verdi.
Uluslararası bir fuar için Tayvan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’ye döndü.
"Hakkımda 109 şikayet yapıldı"
Hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin sorulara yanıt veren Yavaş, şöyle konuştu: