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İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu devam ederken Mansur Yavaş Tayvan'da ortaya çıktı

İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu devam ederken Mansur Yavaş Tayvan'da ortaya çıktı

10:2219/03/2025, Çarşamba
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İBB'ye operasyon gününde Yavaş'ın Tayvan'a gitmesi dikkat çekti
İBB'ye operasyon gününde Yavaş'ın Tayvan'a gitmesi dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, bir fuar kapsamında bulunduğu Tayvan'dan Türkiye'ye dönüş için bilet arayışında olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, sabah saatlerinde tarihi bir operasyona imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.


Bu gelişmeler yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nerede olduğu merak edildi.


Tayvan'da olduğu ortaya çıktı


Ocak ayında yapılan planlama çerçevesinde bu hafta Tayvan’da bulunan Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türkiye’ye döneceği öğrenildi.


İstanbul'a geliyor


Yavaş açıklamasında,
"Yurt dışındaydım. Dönüyorum, İstanbul'a geleceğim. Şu an Tayvan'dayım, bilet bulmaya çalışıyorum. Hep beraber toplanıp durumu konuşacağız."
ifadelerini kullandı.



#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

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