, sabah saatlerinde tarihi bir operasyona imza attı.

, sabah saatlerinde tarihi bir operasyona imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bu gelişmeler yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nerede olduğu merak edildi.