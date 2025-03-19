İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, bir fuar kapsamında bulunduğu Tayvan'dan Türkiye'ye dönüş için bilet arayışında olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Bu gelişmeler yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nerede olduğu merak edildi.
Tayvan'da olduğu ortaya çıktı
Ocak ayında yapılan planlama çerçevesinde bu hafta Tayvan’da bulunan Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türkiye’ye döneceği öğrenildi.