Yaren leylek geldi İmamoğlu ortada yok

İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak hayaliyle yine İstanbul’u unuttu. 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayaliyle şehir şehir dolaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez 2028’de gerçekleşmesi planlanan seçimler için Türkiye turuna çıktı. Trafik, kentsel dönüşüm, ulaşım konularında yüzlerce problemin bulunduğu İstanbul’u ihmal ederek tura çıkan İmamoğlu’na sosyal medyada “Yaren leylek” üzerinden eleştiri yapıldı. Yorumlarda “Yaren leylek bile yılda bir kez yuvasına geliyor, İmamoğlu İstanbul’a uğramıyor” denildi.





İSTANBUL’U BIRAKIP TÜRKİYE TURUNA ÇIKTI





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl sonra gerçekleşecek genel seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere bir süredir sıkı bir çalışma içine girdi. Haftanın büyük bir bölümünü İstanbul dışında geçiren ve başkanı olduğu şehrin sorunları yerine Türkiye turuna çıkan İmamoğlu’na yönelik eleştiriler artıyor. 2023 yılındaki genel seçimlerde de cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehirden şehre, mitingden mitinge dolaşan İmamoğlu, bu kez “Yaren leylek” ile kıyaslandı. Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek, her göç mevsiminde bir kez buluşuyor. Yaren Leylek, geçtiğimiz günlerde 14’üncü kez balıkçı Yılmaz’ın kayığına geldi. Kavuşma büyük dikkat çekerken, Yaren Leylek ile Ekrem İmamoğlu kıyaslaması yapıldı. Zeynep Eroğlu, “Yaren leylek bile vefa gösterip geliyor. İmamoğlu, başkanı olduğu şehrin yüzlerce sorununa rağmen Türkiye turuna çıkıyor” dedi. Sosyal medyada ise “Yaren Leylek yılda bir kez yuvasına geliyor, İmamoğlu İstanbul’a uğramıyor” yorumları yapıldı.





YAREN LEYLEK KADAR OLAMADI





AK Parti İBB ve Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz ise “İmamoğlu İstanbul'u yönetip hizmet etmesi gerekirken, İstanbul'daki kentsel dönüşüm, ulaşım, ve vatandaşın mustarip olduğu diğer pek çok konuda çözüm bulup bu metropolü AK Parti döneminde olduğu gibi takır takır işleyen bir hale sokması gerekirken henüz tarih bile belli olmayan gelen seçimler için Cumhurbaşkanı adaylığı konseptiyle Türkiye turuna çıktı. Aslında görevini fiilen de terk etmiş oldu. Uzun zamandır İstanbul'a gelmiyor. Yaren leylek bile her yıl Bursa'da Adem amcanın kayığına konarken, İmamoğlu senede bir defa da olsa gelip İstanbul'daki görevlerini yerine getirmiyor. Vatandaşın güvenip oy verdiği İmamoğlu, Yaren leylek kadar olamadı” diye konuştu.





SEÇİM MASRAFLARI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN Mİ?





CHP içerisinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için Kastamonu, Bursa, İzmir, Kayseri, Antalya, Ankara, Diyarbakır, Trabzon ve Erzincan şehirlerine giden İmamoğlu’nun, belediye başkanlığı görevi kapsamında yıllık izin ya da rapor alıp almadığı ise bilinmiyor. İmamoğlu’nun söz konusu ziyaretlerini maliyeti 100 bin doları bulan özel uçakla gerçekleştirdiği ortaya çıkarken, İBB Başkanının şehir dışındaki seçim kampanyaları için yaptığı harcamalar, bu harcamaların belediye kasasından çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu.



