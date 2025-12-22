Ankara'da tek işçiyle yol inşaatı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Fatih Köprüsü’nde ağustos ayında başlatılan yol genişletme çalışması Ankaralılar için adeta çileye döndü.

Keçiören’in önemli geçiş noktalarından biri olan Fatih Köprüsü’nde ağustos ayında yol genişletme çalışması başlatıldı. Hatta 14 Ağustos’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) resmi Instagram hesabından “Keçiören’in önemli geçiş noktalarından biri olan Fatih Köprüsü’nde trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut durumda 4 şerit olan köprümüz, çalışmalar tamamlandığında 6 şeride çıkarak ulaşımı daha rahat hale getirecek. Daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarımıza devam ediyoruz” paylaşımı yapıldı.

MİNİ KEPÇEYLE KAZIYOR!

Ancak aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürece rağmen yolda kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Bunun nedeni ise ABB’nin bu çalışma için sadece bir kişi görevlendirmesi! Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki köprünün orta alanında ve yanlarında yapılan çalışmalarda sadece bir işçi görev yapıyor. Üstelik bu işçi yalnızca mesai saatleri içinde çalışıyor. Sabah 09.00’da mesaiye başlayan işçi, 17.00’de mesaisini sonlandırıyor. Çalışmalar, öğlenleri de bir saat yemek molası veren işçi tarafından kullanılan mini kepçe ile yürütülüyor.

KIRIYOR, TOPLUYOR VE TAŞIYOR

Tek başına çalışan işçi, önce kullandığı ufak iş makinasıyla yolda kırma işlemi yapıyor. Daha sonra kırdığı yol parçalarını toplamak için araçtan inen işçi, bu parçaları belli bir noktaya yığıyor. Sonra da bu parçaları belli bir noktaya taşıyor. Bu işi tek başına ve defalarca yaptığı için iş yükü daha da artıyor. Çalışmada, herhangi bir vardiya sistemi de uygulanmıyor. Tek başına çalışan işçinin izin günlerinde de yine başka bir işçi tek başına görevlendiriliyor.

TRAFİK ARTTIKÇA ARTIYOR

Sahadaki yavaş ilerleme bölgedeki trafik yükünü her geçen gün artırıyor. Uzun süredir tamamlanamayan çalışma, Keçiören’in en işlek güzergâhlarından birinde ciddi trafik sıkışıklığına yol açıyor. Daraltılan yol nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yarım bırakılmış şantiye alanı da görüntü kirliliğine neden oluyor.

SÜRÜCÜLERİN SABRI KALMADI

Aylar geçmesine rağmen bir ilerleme sağlanamaması, sürücülerin ve çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölge sakinleri, aylar süren bu çalışmanın artık sabır sınırlarını zorladığını dile getiriyor. Vatandaşlar, kısa sürede tamamlanabilecek bir çalışmanın tek personelle ve sınırlı imkânlarla yürütülmesini eleştirirken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sürecin hızlandırılmasına yönelik somut bir adım atılmasını bekliyor.







