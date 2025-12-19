Her haneye insani ihtiyaç kadar su

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), derinleşen su krizine karşı yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor.
Ankara’da aralık ayı başından bu yana akşam saatlerinde uygulanan basınç düşürme nedeniyle birçok hanede musluklardan su akmazken, ASKİ’nin dijital sayaç sistemiyle tüketimi uzaktan kontrol etmeyi planladığı öğrenildi. Bu kapsamda her haneye yalnızca “insani ihtiyaç miktarı” kadar su verilmesi, bu sınırı aşan tüketimin ise dijital sayaçlar üzerinden sınırlandırılması hedefleniyor. ASKİ, dijital sayaç sistemiyle su tüketimini uzaktan izleme ve gerektiğinde uzaktan kısma ya da kesme yetkisini devreye almayı planlıyor. Böylece Ankara’da suyun arzı, vatandaşın tüketim talebine göre değil, ASKİ’nin belirlediği miktara göre şekillenecek.
“GEÇ KALDIK” İTİRAFI
Yer altı su seviyelerinin 20 metreden 300 metreye kadar indiğini iddia eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın kuraklık riskini yıllar içinde biriktirdiğini kabul etti. “Bu sonucu meydana getiren bizleriz” ve “Bizden sonraki nesillerin belki kullanması gereken suyu şu anda vahşi bir şekilde tüketiyoruz” sözleriyle yönetim sorumluluğunu üstlenen Yavaş, buna rağmen bugüne kadar etkili bir tasarruf ve denetim mekanizmasının kurulmadığını da dolaylı olarak itiraf etmiş oldu.
Yeni bir rant alanı mı?
- Dijital sayaç önerisi, teknik bir çözüm olmanın ötesinde yüksek maliyetli bir dönüşüm süreci anlamına geliyor. Milyonlarca eski tip sayacın değiştirilmesini gerektirecek bu adımın, hangi yöntemle yapılacağı, ihale mi yoksa doğrudan temin mi uygulanacağı, sayaç bedelini kimin karşılayacağı, montaj, yazılım ve bakım hizmetlerinin kimlere verileceği gibi kritik başlıkları henüz netleşmiş değil. Bu belirsizlik, dijital sayaçların yeni bir rant alanına dönüşebileceği endişesini güçlendiriyor.