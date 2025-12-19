Her haneye insani ihtiyaç kadar su

Dijital sayaç önerisi, teknik bir çözüm olmanın ötesinde yüksek maliyetli bir dönüşüm süreci anlamına geliyor. Milyonlarca eski tip sayacın değiştirilmesini gerektirecek bu adımın, hangi yöntemle yapılacağı, ihale mi yoksa doğrudan temin mi uygulanacağı, sayaç bedelini kimin karşılayacağı, montaj, yazılım ve bakım hizmetlerinin kimlere verileceği gibi kritik başlıkları henüz netleşmiş değil. Bu belirsizlik, dijital sayaçların yeni bir rant alanına dönüşebileceği endişesini güçlendiriyor.