'İmar usulsüzlüğü' soruşturulacak

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli kararına göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 90 hektarlık alan için geçmişte yürürlükte olan imar planları, açılan davalar sonucunda idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak ‘iptal’ edildi. Mahkemeler, yapılan plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığını, bu değişiklikleri zorunlu kılan somut ve teknik gerekçelerin ortaya konulmadığını hükme bağladı.

'GERİ DÖNÜN' UYARISI

İptal kararlarının ardından belediyenin, yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmesi gerekirken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu yükümlülüğü yerine getirmediği belirlendi. Bakanlık kararında, mahkeme hükümlerinin gereği gibi uygulanmadığı, aksine yeni meclis kararlarıyla farklı düzenlemeler yapıldığı tespiti yer aldı. İçişleri Bakanlığı'na göre bu süreçte, mahkeme kararları uygulanıyormuş gibi gösterildi, ancak kararların fiili sonuçları ortadan kaldırıldı.

MECLİS KARARI ALINDI

Yargı kararları doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Haziran 2022 tarihinde yeni bir karar alarak önceki yapılaşma koşullarına dönülmesini kabul etti. Ancak bu karar, Yavaş tarafından yeniden görüşülmek üzere veto edilerek meclise iade edildi. Veto sonrası dosyanın belediye birimlerine gönderildiği, bu aşamada da mahkeme kararları bir kez daha uygulanmadığı belirlendi.

SÜREKLİ İHMAL VAR

Bakanlığın kararında, görevi kötüye kullanma suçunun tek seferlik değil, süreklilik gösteren bir ihmal ve gecikme şeklinde işlenebileceği vurgulandı. Yargı kararlarının uzun süre yerine getirilmemesinin şikâyetçinin mağduriyetine yol açtığı ifade edildi. Bu doğrultuda Yavaş ile mecliste oy kullanan 38 meclis üyesi hakkında soruşturma yapılması için izin verdi.











