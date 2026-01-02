Yeni Şafak
Ankara 40 sene geriye gitti: Mamak'ta susuzluktan kırılan vatandaş yeni yıla bidonlarla girdi

2/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'nde yaşanan su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. Kesintiler nedeniyle kombileri çalışmayan, kışın bastırmasıyla zor günler geçiren Ankaralılar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerini göreve davet etti.

Camilerden ve çevre mahallelerden bidonlarla su taşıyan vatandaşlar, adeta 30 yıl öncesinin Türkiye'sine geri dönüldüğünü belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı, "Mansur Yavaş, Ankaralıya verdiği sözleri unutarak sadece algı belediyeciliği ile 7 yılını doldurdu. Seçim öncesi 'Allah'ın suyundan para mı alınır?' diyenler, bugün Kesikköprü Su İhsaniye hattını tamir etmekten aciz. Ankara'da su nöbeti tutuyoruz, bidonlarla yaşıyoruz. Bu mudur Başkent belediyeciliği?" diye sordu.


KOMBİLER ÇALIŞMIYOR


Sevgi Keskin: "Kayınvalidem KOAH hastası, ev buz kestiği için onu kaçırmak zorunda kaldım. Çocuklarım soğuktan hasta oldu, sabah acildeydik. Burası Van'ın ücra bir köyü değil, burası Başkent! Çözüm de yok, bilgi veren de..."

Bayram Top: "Kolon kanseri ameliyatı oldum, halime bakın. Su yok, kombi çalışmıyor. Evin içi dışarıdan soğuk. Çocuklar ısınmak için birbirine sarılıp yatıyor, perişanız."



Mahalle temsilcisi Ömer Polat, Lalahan'ın su kaynakları açısından zengin olmasına rağmen bu durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

Sabah'ın haberine göre elindeki 1060 TL'lik faturayı gösteren Polat, "7 tane su kaynağımız var ama hepsi kapatılmış. Belediye 'Allah'ın suyundan' para almayı biliyor ama hizmet vermeyi bilmiyor. Sayın Yavaş, eğer ASKİ çalışmıyorsa o ekibi görevden al. Bu halka reva mıdır?" sözleriyle sitemini dile getirdi.



