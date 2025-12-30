Mansur Yavaş İmamoğlu’nun yedeği değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den cumhurbaşkanı adayı olması için kapı tekrar araladı. 39'uncu Olağan Kurultay'da, yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kurulan Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'ni kendine bağlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık ofisindeki İmamoğlu resmini de indirtti. Yaşanan bu gelişmelerden sonra BBC Türkçe’ye röportaj veren Özel’den Mansur Yavaş çıkışı geldi. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığından umudu kesen Özel, “Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir” diye konuştu.

Aynı anda hem Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin hem de Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) varlığının “parti içinde çift başlılığa yol açıp açmayacağı” yönündeki eleştirilere de yanıt veren Özgür Özel, bu tartışmalara net bir dille karşı çıktı. Özel, her iki yapının da siyasi sorumluluğunun kendisinde olduğunu vurgulayarak, “İkisinin de başı benim” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin oluşturulmasının bir yetki paylaşımı ya da alternatif bir yönetim modeli anlamına gelmediğini belirten Özel, söz konusu yapılanmanın seçim sürecine yönelik bilinçli ve planlı bir hamle olduğunu söyledi. Özel, adaylık ofisinin yalnızca teknik bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda sahadaki siyasi süreci daha etkin yönetmeyi amaçlayan “taktik” bir tercih olarak hayata geçirildiğini ifade etti.