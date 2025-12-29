'Gölge kabine' varlığını sorguluyor

CHP'de, 39'uncu Olağan Kurultay'da yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi adını alan 'Gölge Kabine' ana muhalefetin gündeminden düşmüyor. Parti içinde Adaylık Ofisi'nin kurumsal yapısı güç kazandıkça, "Paralel Genel Merkez oluşturuldu" eleştirileri de artmaya devam ediyor. Eleştiri kervanına 'Gölge Kabine' üyeleri de katıldı.

‘DURUMU BİZ DE YADIRGADIK’

Yeni Şafak'a konuşan bir 'Gölge Kabine' üyesi, “Genel Merkez’deki tüm genel başkan yardımcılık birimlerinin neredeyse aynısını 'politika kurulu' adıyla Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nde oluşturmasını biz de yadırgadık. Çünkü, buradaki yapı daha çok mevcut iktidar kabinesinin yaptıklarını 'denetleme' ve 'denetleme neticesinde hata tespit etmek' üzere kuruluyken, şimdi Genel Merkez’de üretilmesi gerekeb politik reçeteleri de üretmekten sorumlu bir yapı inşa edildi” değerlendirmesinde bulundu.

KAFA KARIŞIKLIĞI NORMAL

CHP’li kaynaklar, bu durumun, dışarıdan bakıldığında 'kafa karışıklığına neden olduğu yönündeki eleştirilerle' kendilerinin de karşılaştıklarını söyledi. Kaynaklar, “Partide iki Genel Merkez var demek yanlış olur. Ancak öncelik sıralaması yaparsak Adaylık Ofisi, seçim odaklı olduğu için bazı yönleriyle Genel Merkez'in ötesindedir. Çünkü, mevcut seçim sisteminde hiçbir parti tek başına cumhurbaşkanlığını kazanamıyor. CHP'nin bu yöndeki stratejik adımlarından bazıları burada atılacak. Fakat Genel Merkez partinin idari merkezi olduğu için politik çerçevemizi burası çizecek demek de yanlış olur” diye konuştu.

TEŞKİLATLA DOĞRUDAN TEMAS YOK

Genel Merkez karşısında alternatif bir yapı oluşturuldu izlenimi vermekten kendilerinin de kaçındığını kaydeden bir partli, "Bu yüzden biz daha çok olası seçim çalışmalarına katkı sunacak bir yapı olarak kalmaktan yanayız" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, parti içinde sorun çıkmaması için Adaylık Ofisi’nin altında konumlanan Politika Kurulları’nın doğrudan il örgütleriyle bağlantı kurmayacağını ancak gerektiği hallerde buralardan bilgi amaçlı yardım talep edilebileceğini

