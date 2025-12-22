Bütçede son gün CHP provokasyonu

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri sonrası çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. İlk olarak Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesi planlanıyor. Daha sonra, kamuoyunda, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor. Adalet Komisyonu’nda yapılan değişiklikle Genel Kurul'a inen paketin ilk halinde terör ve örgütlü suçlar dışında kalan Kovid infazlarına tahliye imkânı sağlanıyordu. AK Parti komisyona önergeyle alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlarını kapsam dışında bıraktı. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu bu hafta çeşitli kurumları ve akademisyenleri dinleyecek.