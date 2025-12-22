Bütçede son gün CHP provokasyonu

TBMM Genel Kurulu'na 17 Ekim'de gelen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri dün sona erdi.
14 gün boyunca sakin geçen bütçe görüşmelerinin son saatlerinde AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.
GÜNDÜZ SELAMLAŞTILAR
Son gün görüşmeleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da izledi. Dervişoğlu, görüşmeler öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Ala da Bahçeli, Dervişoğlu ve Bakırhan ile selamlaştı. CHP Genel Başkanı Özel, Genel Kurul Salonu'na girdikten sonra genel başkanlarla ve AK Parti Grubu ile de tokalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da genel başkanlarla selamlaştı.
AKŞAM KAVGA ÇIKTI
Akşam geç saatlerde ise AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın konuşmasının ardından başlayan gerginlik iki parti arasında oylamaya geçilmeden önce daha da arttı. Varank, Meclis kürsüsünde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukları eleştirdi. Tek parti dönemini anlatan Varank'a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Tek Parti döneminin Atatürk dönemi olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Günaydın'a "Tek parti döneminde İnönü'yü neden yok sayıyorsunuz" karşılığını verdi.
Tartışmanın uzamasını istemeyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oylamaya geçilmesini istedi. Bu sırada Varank da söz hakkı istediğini söyledi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Varank'ın üzerine yürüdü. Araya AK Partili Güler girdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Varank'a yumruk atmak için elini havaya kaldırdı. Emir'in yumruğunu araya giren AK Partililer engelledi. Arbedenin büyümesi üzerine Kurtulmuş birleşime 5 dakika ara verdi. Verilen arada CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'a yumruk attı. AK Partili vekiller de CHP Samsun Milletvekili Murat Çam'ın üzerine yürüdü. CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Şan'a saldırdı. Verilen aranın ardından 2026 bütçesi 249 oya karşın 320 oyla Genel Kurul'da kabul edildi.
Libya tezkeresi Meclis'e geliyor
- Genel Kurul, bütçe görüşmeleri sonrası çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. İlk olarak Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesi planlanıyor. Daha sonra, kamuoyunda, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor. Adalet Komisyonu’nda yapılan değişiklikle Genel Kurul'a inen paketin ilk halinde terör ve örgütlü suçlar dışında kalan Kovid infazlarına tahliye imkânı sağlanıyordu. AK Parti komisyona önergeyle alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlarını kapsam dışında bıraktı. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu bu hafta çeşitli kurumları ve akademisyenleri dinleyecek.
2027'de tek haneli enflasyon
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinin kapanışında konuşan Yılmaz "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla, 2026 yılında enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, yıl sonunda yüzde 3,3 büyümeyle kapatmayı öngördüklerini ve 2026 yılında ise büyüme oranını yüzde 3,9 olarak tahmin ettiklerini ifade etti. Yılmaz, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 12 Aralık itibarıyla 190,8 milyar dolar olduğunu belirterek "Brüt rezerv geçen yıla göre 27,3 milyar dolar arttı" dedi.