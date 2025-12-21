İmralı heyeti AK Parti ile raporu görüştü

Verimli bir görüşme yapıldığını kaydeden Buldan “Gelinen aşamayı detaylıca istişare ettik. Önerilerimizi sunduk. Heyet üyeleri bu konudaki görüşlerini çok samimi şekilde ifade ettiler. Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Görüşmeler devam edecek” diye konuştu. Sancar ise hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini, siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını belirtti. Heyetin siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşeceğini kaydeden Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmeyi planladıklarını ifade etti.