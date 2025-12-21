İmralı heyeti AK Parti ile raporu görüştü

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Faik Özgür Erol’un yer aldığı İmralı heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i TBMM'de ziyaret etti. 1 saat 35 dakika süren görüşmede, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu Terörsüz Türkiye raporu ve süreçte gelinen son nokta ele alındı.
Görüşme sonrası AK Partili Güler, siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında bir araya geldikleri heyete teşekkür etti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na siyasi partilerin raporlarını sunduğunu hatırlatan Güler, “Bu kapsamda detaylı değerlendirmeler yaptık, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
CUMHURBAŞKANI’NDAN RANDEVU TALEBİ
Verimli bir görüşme yapıldığını kaydeden Buldan “Gelinen aşamayı detaylıca istişare ettik. Önerilerimizi sunduk. Heyet üyeleri bu konudaki görüşlerini çok samimi şekilde ifade ettiler. Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Görüşmeler devam edecek” diye konuştu. Sancar ise hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini, siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını belirtti. Heyetin siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşeceğini kaydeden Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmeyi planladıklarını ifade etti.