Türkiye Avustralya'daki terör saldırısını en güçlü biçimde kınadı

18:2514/12/2025, Pazar
AA
Avustralya'nın Sydney şehri
Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'da Hanuka kutlamaları sırasında bir plajda düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Avustralya halkına başsağlığı dilekleri sunularak saldırının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadı.

Bakanlık, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney şehrindeki bir plajda düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz."
ifadesinin kullanıldığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dilekleri sunuldu, yaralılara acil şifalar dilendi.
Açıklamada,
"Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede işbirliğine bağlılığımızı yineliyoruz."
ifadesine yer verildi.


