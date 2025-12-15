Yeni Şafak
Sydney saldırısına müdahale eden Suriyeli Ahmed'e 1,5 milyon dolarlık bağış

20:5515/12/2025, Pazartesi
AA
Avustralya’da kahraman ilan edilen Suriyeli Ahmed.
Avustralya’nın Sydney şehrinde 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıya müdahale ederek saldırganlardan birinin silahını alan ve bu sırada yaralanan Suriyeli Ahmed el-Ahmed’e destek amacıyla başlatılan kampanyada, 1,5 milyon doları aşan bağış toplandı.

"GoFundMe" platformunda “Bondi saldırganının silahını alan kahramanı destekleyin” başlığıyla Ahmed için bağış kampanyası başlatıldı.

1,5 milyon doları aştı

26 binden fazla kişinin katıldığı bağış kampanyasında bir günde 1,5 milyon dolardan fazla para toplandı.

Kampanya açıklamasında kahraman olarak nitelenen Ahmed’in, müdahalesiyle sayısız can kaybını engellediği belirterek,
“Kaos ve tehlike anında, tereddüt etmeden öne çıktı. Eylemleri fedakarca, içgüdüsel ve inkar edilemeyecek bir şekilde kahramancaydı.”
ifadelerine yer verildi.

Kampanyanın Ahmed’e minnettarlık ve destek göstermek için oluşturulduğu aktarıldı.

Sydney'de ne oldu?

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

