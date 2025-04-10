Kısa Filmle Kültür İhracatı: MÜSİAD’dan sinema endüstrilere stratejik yatırım

Türkiye ekonomisinin üretim gücünü temsil eden MÜSİAD, bu kez rotasını kültür sanat alanındaki üretkenliğe çevirdi. İlk kez düzenlenecek olan Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF) ile sinema sektörüne adım atan MÜSİAD, kültür-sanat alanında da uzun vadeli, yapısal bir katkı sunmayı hedefliyor. Türkiye’nin artan kültürel ihracatına destek vermek amacıyla hayata geçirilen festival, sinemanın üretimden uluslararası pazarlamaya kadar uzanan değer zincirine iş dünyasının bakışını yansıtıyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: “Türk dizi ve sineme sektörü stratejik bir ihracat kalemidir”

Türkiye’nin dizi ve sinema endüstrisi, yalnızca kültürel bir güç değil; aynı zamanda stratejik bir ihracat kalemi haline geldiğine dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “2023 yılında dizi ihracatımız 750 milyon doları aştı. Bu sektör sadece yaratıcılığı değil, aynı zamanda teknoloji, istihdam ve hizmet ihracatını da içeriyor. MÜSİAD olarak biz bugüne kadar sanayi, ihracat, üretim gibi alanlarda nasıl taşın altına elimizi koyduysak; kültürel üretim alanında da aynı sorumlulukla hareket ediyoruz. Altın Çark Kısa Film Festivali’ni bu vizyonla hayata geçirdik. Aynı zamanda kültür ihracatının gelişmesine katkıda bulunmayı, genç yeteneklerin üretimini teşvik etmeyi ve yerli anlatının güçlenmesine omuz vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

“MAFF, MÜSİAD için bir başlangıç”

MAFF, kültür-sanat alanında kalıcı, sürdürülebilir, fon yaratabilen ve yapım desteği verebilen bir yapıya dönüşeceğini belirten Mahmut Asmalı , “MÜSİAD olarak üretimin her alanında sorumluluk aldığımız gibi, artık kültürün üretiminde de söz sahibi olacağız. Bu festival bizim için bir başlangıç. Çünkü biz inanıyoruz ki, kültürümüzü ihraç etmek, sadece milli gururumuz değil, aynı zamanda ekonomik büyüme stratejimizdir. Biz iş dünyası olarak sinemaya, kültüre, sanata mesafeli duran değil; onu anlayan, destekleyen, geliştiren bir yapının parçası olmalıyız. Bu vizyonla yola çıktık” dedi.

“Hedefimiz, MAFF’ı bir film fonuna dönüştürmek”

“Altın Çark Kısa Film Festivali’nin MÜSİAD’ın kültür-sanat vizyonunu hayata geçirdiği ilk büyük adım olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, “Bugün Türkiye’de çok sayıda genç sinemacı, çok parlak fikirler ve güçlü projelerle yola çıkıyor. Ancak bu yolculukta görünürlük, yapım desteği ve kurumsal ilgi noktasında eksiklikler var. MAFF, bu eksikliği gidermeyi amaçlıyor. Artık hedefimiz bu yapıyı büyütmek. MAFF’i bir “film fonuna” dönüştürmek, yalnızca gösterim değil, yapım desteği de sağlayan bir modele taşımak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda, uluslararası iş birlikleri, yapımcı-yönetmen eşleşmeleri, senaryo destek programları gibi adımları önümüzdeki yıllarda gündemimize alacağız.

“Sinemaya hem de Türkiye’nin kültürel ihracat kapasitesine katkı sunmayı amaçlıyoruz”

Festivalin, iş dünyasının sinemaya ve kültürel üretime uzattığı güçlü bir el olduğunu belirten Sadettin Budak, “MÜSİAD’ın bu festivale bakış açısı çok kıymetli. Çünkü bu destek bir sponsorluk değil, bir vizyon ortaklığı. Kültürel alanda üretime katkı sunmak, ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Ve biz MAFF ile hem sinemaya hem de Türkiye’nin kültürel ihracat kapasitesine uzun vadeli bir katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

“MAFF, teknik desteğin yanı sıra, fikri zeminde oluşturuyor”

Festivalin estetik çeşitliliğe açık, farklı sinema dillerine saygılı yapısı, kısa film üretiminin derinleşmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten MAFF Jüri Başkanı Cemil Yavuz, “Kısa film, düşüncenin özünü arayan, anlatının kalbini sadeleştiren bir tür. Bu yönüyle hem sanatsal hem de entelektüel olarak çok güçlü bir ifade alanı. MAFF’i değerli kılan şey de, bu alana yalnızca teknik bir destek sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bir fikri zemin oluşturması. Genç sinemacıların kendi seslerini bulabilecekleri, sınırları zorlayabilecekleri bir platform olması MAFF’i önemli kılıyor. Biz jüri olarak sadece değerlendirme yapan değil, aynı zamanda bu sinema iklimini destekleyen bir çerçevede yaklaşmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Festival 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek; ödül töreni ise 12 Nisan Cumartesi akşamı düzenlenecek.







