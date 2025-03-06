MÜSİAD ve TÜGVA'dan 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı - TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek açıklaması geldi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci "Ülkemizin terör belasından tamamen kurtulup, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığı bu cesur adımları yürekten destekliyoruz" derken, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise "Terörsüz bir Türkiye, güçlü bir ekonomi ve aydınlık bir gelecek demektir. MÜSİAD olarak, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda,
"Öcalan, PKK'nın lağvedildiğini duyursun."
şeklinde bir çağrı yapmıştı. Bu çağrı karşılık buldu, İmralı'dan örgüte silah bırakması ve faaliyetlerini sonlandırması yönünde bir açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde durduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefine
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
ve
Türkiye Gençlik Vakfı'ndan
da (TÜGVA) destek açıklaması geldi.
"Terörsüz Türkiye hedefini destekliyoruz"
"Terörsüz Türkiye hedefini destekliyoruz"
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleri ve iradeleriyle ortaya konulan Terörsüz Türkiye hedefini değerlendirdi.
Asmalı
"Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye, güçlü bir ekonomi ve aydınlık bir gelecek demektir. MÜSİAD olarak, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
dedi.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
MÜSİAD olarak, ülkemizin tarihi misyonuna ve millî birliğine sahip çıkarak, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu sürecin, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Kırk yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi, ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.
Terörden arındırılmış bir Türkiye, sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati öneme sahiptir. Bu süreç son dönemde ülkemizin hedeflediği ekonomik bağımsızlığı da perçinleştirecek bir süreçtir. Bu nedenle süreç içerisinde millet olarak Bir ve Beraber olma gayretimizi ortaya koymalı, birbirimize destek vermeli ve ülkemizin refahına karşı oynanacak tüm oyunların karşısında yer almalıyız. Ekonomik bağımsızlık ancak terörden arındırılmış bir ülke ile mümkündür. Bizler bu bağlamda bugüne kadar olduğu gibi millî üretimi destekleyen projeler ve istihdam odaklı politikalar ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya var gücümüzle devam edeceğiz.
Açıkça belirtmek isteriz ki MÜSİAD olarak bu süreçte, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye, güçlü bir ekonomi ve aydınlık bir gelecek demektir. MÜSİAD olarak, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı karar ve duruşla tüm iş dünyasını da bu konuda sorumluluk almaya ve milletimizin ortak hedeflerine katkı sunmaya davet ediyoruz.
Bu vesileyle, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyor, terörün son bulması için başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz.
Terörsüz Türkiye: Güçlü yarınlara emin adımlarla
Terörsüz Türkiye: Güçlü yarınlara emin adımlarla
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise şu açıklamayı yaptı;
"PKK terör örgütü, kuruluşundan bu yana on binlerce vatan evladının kanının dökülmesine sebep olmuştur. Komünist-Marksist ideolojiden beslenen bu yapı, Türkiye’yi fiziksel olarak bölme hedefinin yanı sıra, toplumu fikri ve kültürel olarak ayrıştırmaya çalışmıştır. Kanlı saldırılarını ülkenin bütünlüğünü zedeleme aracı olarak kullanırken, çoğu zaman dış güçlerle iş birliği yapmaktan geri durmamıştır.
Türkiye’nin son yıllarda hızla gelişmesi ve terörle mücadelede kararlı duruşu, PKK’nın ülkeyi bölme hedefini imkânsız hale getirmiştir. Örgüte yeni katılımlar neredeyse tamamen bitmiş, mevcut kadrolar ise umutsuzluk içinde hareket edemez hale gelmiştir. Artık terör örgütünün asıl amacı, kuruluşundaki hedeflerden saparak farklı ülkelerin taşeronluğunu yapmak ve kaos ortamı oluşturmaya evrilmiştir.
Yaklaşık 40 yıldır devam eden terörle mücadele, ilk dönemlerde ağırlıklı olarak silahlı yöntemlerle yürütülmüştür. Türkiye’nin o dönemlerde savunma sanayisinde dışa bağımlı olması ve teknik yetersizlikler, mücadelede zaman zaman zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Ancak fikrî ve siyasi alanda gereken adımların atılmaması, örgütün belirli toplumsal kesimlerde kök salmasına zemin hazırlamıştır.
Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde terörle mücadele yalnızca askeri alanla sınırlı kalmamış, siyasi, fikrî ve sivil alanlarda da önemli adımlar atılmıştır. Özellikle demokratikleşme hamleleri, örgütün insan kaynağını kurutmuş, terör örgütü mensuplarını çaresizliğe sürüklemiştir. Türkiye’nin savunma sanayii alanında elde ettiği başarılar, askerî operasyonların etkinliğini artırmış ve terör örgütünü etkisiz hale getirmiştir.
Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin bölgesel ve küresel konumunu güçlendiren politikalar ve istikrarlı duruş, toplumda da büyük bir özgüven ve geleceğe dair umut oluşturmaktadır. Ülkemiz, küresel meselelerde karar verici pozisyona yükselmiş ve tarihî sorumluluklarını üstlenen bir lider ülke olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir.
Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan ve terör örgütü elebaşının fesih çağrısı yapmasıyla sonuçlanan süreç, terörle mücadelede tarihi bir eşiğin aşılmasını sağlamıştır.
Türkiye’nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olarak, gençler adına geldiğimiz bu süreçten büyük memnuniyet duymaktayız. Ülkemizin terör belasından tamamen kurtulup, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığı bu cesur adımları yürekten destekliyoruz. Bu ülkenin vatanperver fertleri olarak, Terörsüz Türkiye’nin güçlü yarınlarını inşa etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Gençliğin geleceği için atılan adımların farkındayız ve arkasındayız.
Bu vesileyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, terörle mücadelede emeği geçen tüm kahramanlara teşekkürlerimizi sunarız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmış bir ülkenin gençleri olarak, geleceğe daha umut dolu bakıyor, emin adımlarla yürüyoruz."
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