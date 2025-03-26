MÜSİAD'dan CHP'nin boykot kararına tepki: Maksat Türk ekonomisinin kazanımlarını tersine çevirmek

Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve tarihî üstünlüklerinin ön plana çıktığı, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için kararlı bir mücadelenin olduğu böylesi bir dönemde, bu tür çağrılarla ekonomik kazanımları zarara uğratacak söylemleri reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz."