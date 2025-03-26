Bu neyin boykotu? Özgür Özel'den 28 Şubatçı ağzıyla sermaye ayrıştırması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, demokrasi ve özgürlük söylemiyle çıktığı Saraçhane'deki provokatif eylemlerin yönünü on binlerce kişinin istihdam edildiği firmalara çevirdi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp, İBB Başkanlığı'ndan alınmasına neden olan yolsuzluk soruşturmasını dikkatlerden kaçırmaya çalışan Özel, 28 Şubat dönemi uygulamalarını hatırlatan bir yöntemle bazı şirketleri hedef gösterdi. Tehdit ve baskıyla kendi istediklerini yapmayan markaların isimlerini meydandaki eylemcilere yuhalatan Özgür Özel, 17 markanın ismini kürsüden okuyarak hedef gösterdi.





ÖZEL SARAÇHANE'DE CHP SOSYAL MEDYADA HEDEF ALDI

Binlerce kişinin istihdam edildiği yerli şirketleri hedef alan Özel, yüzleri kapalı eylemcilere şirket isimlerini sayarak, "Bunlardan alışveriş yapmayın" ve "Boykot edin" diye dikte etti. Provokasyona ortak olmayan şirketleri hedef tahtasına oturtan Özel'in, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma açıktan destek veren Starbucks’ın karşısında yerli marka olarak öne çıkan Espressolab’ı hedef alması dikkat çekti.





DEMİRÖREN’DE SANIYOR

Özel, önceki akşam Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap ederken; Demirören AVM, ETS Tur, D&R kitabevi başta olmak üzere özel ve kamu medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu şirketlere boykot uygulanması çağrısında bulundu. CHP’nin resmi sosyal medya hesabından da ilgili firmaların isim ve logoları paylaşıldı. Özgür Özel’in boykot edilmesini istediği birçok şirketin el değiştirdiğini bilmemesi alay konusu oldu. Özel; Demirören AVM, Milangaz ve Likitgaz’ın Demirören Grubu’nda olduğunu sanarak hedef aldı. Oysa, İstiklal Caddesi üzerindeki AVM’yi 2023’te Denizbank’a devreden Demirören Grubu; Milangaz ve Likitgaz’ı ise 2021’de OYAK Grubu’na sattı. Demirören AVM’de çoğu uluslararası markanın hizmet verdiği 41 mağaza bulunuyor. GAP, Decathlon, H.M gibi mağazalar dışında yemek ve kahve dükkanları da işletmede yer alıyor.





MEDYAYA ŞANTAJ

Yasa dışı eylemleri yayınlamadığı gerekçesiyle Demirören Medya Grubu'na bağlı CNN Türk ve Demirören Haber Ajansı ve Kanal D'nin yanı sıra Doğuş Grubu'na bağlı NTV ve Star TV'yi hedef alan Özel, TRT ve Anadolu Ajansı'na yüklenmeyi de ihmal etmedi. Özel, meydandaki kalabalığa şantaj yaptığı ticari markaların kendisini aradığını ve isimlerinin zikredilmesini istemediklerini iddia edip, "İlk günler göstermiyordu. Birkaç gündür fena değiller. Yarın da bakacağız. Ona göre boykot listesine ekleyeceğiz" diyerek pazarlıkla şantaj yaptığını ortaya koydu. Özel’in hedefindeki diğer markalar şunlar: "Türk Petrolleri, Kilim Mobilya, online alışveriş sitesi idefix, Doğuş Grubu’na ait restoranlar ile aynı grup bünyesinde satılan otomotiv markaları ve İhlas Ev Aletleri."





STARBUCKS'I CİRODA GEÇTİK

Esat Kocadağ

Özgür Özel'in sebepsiz yere boykot edilmesini istediği yerli kahve zinciri Espressolab’ın Türkiye ve yurt dışında toplam 336 mağazası var. Bu yıl şube sayısını 400’e çıkarmayı hedefleyen Espressolab'ın Kurucusu Esat Kocadağ, “Starbucks’ı yakalamak için tabii ki elimizden geleni yapacağız. Eğer böyle gidersek sanki 3-4 sene sonra yakalayıp, geçebiliriz. Bence ciro olarak kesin geçiyoruz, yan yana olduğumuz mağazalarda. Ama sayı olarak da geçsek fena olmaz” dedi.





BIZ SIYASET DEĞIL KAHVE YAPIYORUZ

Espressolab'ın dün kamuoyuna yaptığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık. 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik. Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz.”



