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İstanbul'daki vandallara operasyon: 1418 sokak teröristi gözaltında

İstanbul'daki vandallara operasyon: 1418 sokak teröristi gözaltında

16:4525/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Saraçhane'de polise yanıcı ve patlayıcı maddelerle saldıran vandallar.
Saraçhane'de polise yanıcı ve patlayıcı maddelerle saldıran vandallar.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 979 şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiğini, 478'inin bugün adli makamlara çıkartılacağını belirten Yerlikaya, "Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir." dedi.

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı.

Özel'in çağrısını fırsat bilen marjinal grupları sokaklarda terör estirdi.

1418 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 979 şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiğini, 478'inin bugün adli makamlara çıkartılacağını belirten Yerlikaya,
"Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir."
dedi.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.

Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.

Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir"

#Ali Yerlikaya
#İstanbul
#Saraçhane

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