İstanbul'daki vandallara operasyon: 1418 sokak teröristi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 979 şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiğini, 478'inin bugün adli makamlara çıkartılacağını belirten Yerlikaya,

"Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir."