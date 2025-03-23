İstanbul'da vandallar polise asitle saldırdı: Üniforma eridi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de miting düzenlemişti.

Özel, Taksim'i işaret ederek sokak çağrısı yapmıştı. Gezi Parkı olayları sırasında da Taksim mesken edilmişti.

Özgür Özel Taksim'i işaret ederek sokak çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı sonrası başta Saraçhane olmak üzere İstanbul'un birçok bölgesinde sokağa çıkan vandallar, görevini yapan polis memurlarına asitle saldırdı.