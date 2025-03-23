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İstanbul'da vandallar polise asitle saldırdı: Üniforma eridi

İstanbul'da vandallar polise asitle saldırdı: Üniforma eridi

02:5723/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Asitli saldırıda üniforması zarar gören polis memuru.
Asitli saldırıda üniforması zarar gören polis memuru.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı sonrası başta Saraçhane olmak üzere İstanbul'un birçok bölgesinde sokağa çıkan vandallar, görevini yapan polis memurlarına asitle saldırdı. Memurun kıyafetlerinin eridiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de miting düzenlemişti.

Özel, Taksim'i işaret ederek sokak çağrısı yapmıştı. Gezi Parkı olayları sırasında da Taksim mesken edilmişti.

Polise asitle saldırdılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı sonrası başta Saraçhane olmak üzere İstanbul'un birçok bölgesinde sokağa çıkan vandallar, görevini yapan polis memurlarına asitle saldırdı.

Memurun kıyafetlerinin eridiği görüldü.


#İstanbul
#Saraçhane
#Polis
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