"TTK m. 55/1-a-1: Başkalarını veya onların mallarını, ticari faaliyetlerini yanlış, yanıltıcı ya da gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek 'haksız rekabet' olarak düzenlenmiştir. Bu tür beyanların sosyal medya gibi dijital mecralarda yapılması fiilin hukuki niteliğini değiştirmez. Yargıtay içtihatlarında da bu tür paylaşımların haksız rekabet oluşturabileceği açıkça kabul edilmiştir."