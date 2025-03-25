Yerli ve milli markalara keyfi boykot uygulayan Özgür Özel, hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar sonrasında, iktidara yakın oldukları iddiasıyla birçok yerli ve milli markaya boykot çağrısı yaptı. İstanbul 2 Nolu Barosu Avukatı Sezgin Tunç, Özel'in beyanlarının ticari zarar kastı içerdiğini vurgulayıp Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerini ihlal ettiğini belirtti. Tunç, haksız rekabete zemin hazırlayan CHP liderinin iki yıla kadar hapis cezası alabileceğini ve işletmelerin tazminat davası açabileceğini ifade etti.
İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası Saraçhane'yi miting alanına çeviren, vatandaşları sokağa davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam da Türkiye'nin yerli ve milli firmalarını hedef gösterip boykot çağrısı yaptı. İktidara yakın olduğu iddiasıyla firmaları boykota çağıran Özel, bazı firmaları karıştırdığını belirtip; bugün özür dileyerek boykottan çıkardıklarını söyledi.
Ne yaptığını bilmeyen Özgür Özel'in hukuki olarak da başı ağrıyacak gibi...
İstanbul 2 Nolu Barosu Avukatı Sezgin Tunç,
Özel'in Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerini ihlal ettiğini bildirdi.
"Haksız rekabete zemin hazırlıyor"
"Siyasi saiklerle belirli işletmelere yönelik boykot çağrıları, içerdikleri beyanların mahiyetine göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun m. 55 hükmü kapsamında haksız rekabet teşkil edebilir."
diyen Av. Tunç,
"TTK m. 55/1-a-1: Başkalarını veya onların mallarını, ticari faaliyetlerini yanlış, yanıltıcı ya da gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek 'haksız rekabet' olarak düzenlenmiştir. Bu tür beyanların sosyal medya gibi dijital mecralarda yapılması fiilin hukuki niteliğini değiştirmez. Yargıtay içtihatlarında da bu tür paylaşımların haksız rekabet oluşturabileceği açıkça kabul edilmiştir."
ifadelerini kullandı.
"Beyanlar ticari zarar kastı içeriyorsa..."
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararını işaret eden Av. Tunç,
"'Haydi Türkiye, ... mallarını boykot' çağrısı, ticari itibarı hedef aldığı gerekçesiyle haksız rekabet fiili olarak değerlendirilmiştir. Beyanlar gerçeğe uygun olsa dahi, eğer ölçüsüzlük, orantısızlık veya ticari zarar kastı içeriyorsa TTK m. 55 uyarınca haksız rekabet hükümleri uygulanabilir. “İfade özgürlüğü” hukuka aykırı eylemlere meşruiyet kazandırmaz."
dedi.
"İki yıla kadar hapis cezası alabilir"
Kasten bu eylemi gerçekleştiren Özel'in, şikayetler üzerine iki yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirten Tunç,
"Ayrıca, zarar gören işletmeler tespit, men ve tazminata yönelik hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir."
paylaşımını yaptı.
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