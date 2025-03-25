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Özgür Özel kimi boykot ediyor? Bağıra bağıra açıkladığı marka bakın kimin çıktı

Özgür Özel kimi boykot ediyor? Bağıra bağıra açıkladığı marka bakın kimin çıktı

Haber Merkezi
15:1525/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesi duvara tosladı
Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesi duvara tosladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesi duvara tosladı. Milangaz ve Likitgaz’ın Demirören Grubu’na ait olduğunu zannedip açıklayan Özel, bu şirketlerin boykot edilmesini istedi. Ancak bu iki markaların 2021’de OYAK’a geçtiği ortaya çıktı. Boykot listesindeki Demirören AVM’nin de 2023’de Denizbank’a devrildiği belirlendi.

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlayan eylemler yeni bir boyut kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eyleme katılanlara çağrı yaparak bazı ürün ve markaların boykot edilmesini istedi. 17 markanın yer aldığı bir liste açıklayan Özel, bu sefer duvara tosladı. Demirören ait olduğunu söylediği Milangaz ve Likit Gaz’ın 2021 tarihinde OYAK’a geçtiği ortaya çıktı. Boykot listesinde bulunan Demirören AVM ise 2023’te borcundan dolayı Denizbank'a devredildi.


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Özgür Özel kimi boykot ediyor? Bağıra bağıra açıkladığı marka bakın kimin çıktı
Gündem / İstanbul
25 Mart, Salı

41 mağaza var

Demirören AVM’de çoğu uluslararası markanın hizmet verdiği 41 mağaza bulunuyor. GAP, Decathlon, H.M gibi mağazalar dışında yemek ve kahve dükkanları da işletmede yer alıyor.

İşte o markalar

Boykot edilen şirketler arasında yerli kahve markası Espereso Lab. Mobilya halı markası Kilim, Çikolata, bisküvi markası Ülker, Demirören adını taşıyan AVM, Holdingine ait piyango ve iddia kurumları, Milengaz ve Likit Gaz gibi şirketler boykot listesine alındı. Özel’in ilgili markaların politik bir alanda değerlendirerek boykot ettirmesi, hem markalara hem de markanın ait olduğu ülkeye zarar vereceği ifade ediliyor.

Milli markaları kurban vermeyin

Yeni Şafak’a konuşan bir uzman, “Milli markaların bu şekilde politik bir tavra kurban edilmesi çok büyük bir zarara neden olur. İsrail ürünlerine yapılan boykot ile milli markalara yönelik alınan kararla aynı değil. İsrail, insanlığa yönelik bir soykırım girişimi içinde. Bunlar için yapılan çağrılar insanlık için önemli. Ancak milli markalara aynı şekilde yaklaşmak gereksiz ve anlamsız. Milli markaları politik çekişmelere kurban vermek ülkeye ve vatandaşa zarar verir” dedi. Binlerce göstericiye duyurulan listede bulunun bazı şirketlerin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.



#Özgür Özel
#İBB
#CHP
#boykot çağrısı

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