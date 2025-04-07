MÜSİAD üyeleri Viyana'da buluştu

Avrupa ve Balkanların birçok ülkesinden MÜSİAD temsilcisini bir araya getiren Avrupa Genel İdare Kurulu Programı (AGİK) Viyana'da yapıldı. Düzenlenen organizasyon iş dünyası ve bürokrasiyi buluştururken, etkinlikte konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, ABD'nin açıkladığı gümrük tarifesi sonrasında Avrupa'nın tamamı gibi Avusturya'nın da zorluklarla karşı karşıya kalma ihtimalinin olduğunu belirtti. İş adamlanna seslenen Dönmez, "Sizler üzerinize düşen görevleri yerine getirirseniz, öncelikle Avusturya bundan fayda görecek. Sağlam ve sağlıklı olursanız, Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyadaki kardeşleriniz bundan yararlanmış olacak" ifadelerini kullandı

GİZLİ AJANDAMIZ YOK

MÜSİAD Başkanı Mahmut Aşmalı ise 35 yılı geride bırakan derneğin serüvenine değindiği konuşmasında, derneğin kurulduğundan bu yana ticaretin erdemle ahlakla yapılabileceğini tüm dünyaya göstermeye çalıştıklarını söyledi. Aşmalı, "Biz gittiğimiz her yerde son derece açık ve şeffaf bir tavır sergiliyoruz. Bizim bu anlamda hiçbir gizli ajandamız yok. Üyelerimize, ülkemize ve bütün insanlığa hizmet etmek bizim esas gayemizdir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÖLGENİN BELİRLEYİCİ GÜCÜ

Mahmut Aşmalı, MÜSİAD'ın Avrupa'da açtığı şubeler ve yaptığı çalışmaların, uluslararası alandaki gücünü gösteren en önemli işaretlerden olduğunu belirterek, derneğin Avrupa'da geliştjrdiği ağla ticaretten sosyal yarolmİaşmaya ' kadar birçok alanda etkili çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Türkiye'nin Avrupa için önemine de değinen Aşmalı, "Türkiye, güçlü bir ekonomi ve istikrarlı bir dış politikayla bulunduğu coğrafyanın en belirleyici gücü olmaya devam ediyor" dedi.



