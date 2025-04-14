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12 Punto 2025'in finalistleri belli oldu

12 Punto 2025'in finalistleri belli oldu

04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ödül kazanan projeler, 20 Temmuz’da gerçekleştirilecek 12 Punto 2025 kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.
Ödül kazanan projeler, 20 Temmuz’da gerçekleştirilecek 12 Punto 2025 kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2025’te uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje belirlendi. Türk sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, başvuran projeleri değerlendirerek, etkinlikte yarışacak uzun metrajlı projeleri seçti. Finalist projeler “www.trt12punto.com” adresinde yayınlandı. Bu yıl 110 uzun metrajlı film başvurusu sonucunda 90 senaryo, yönetmen Derviş Zaim başkanlığındaki ön jüri tarafından değerlendirildi.


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