Usta şairlerin şiirleri sanat eseri oldu

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek ve Mürsel Sönmez’in arasında olduğu usta şairlerin şiirlerini sanat eserine dönüştürdü. Nayir’in eserlerinden oluşan “Çizgilerin Rüyası” sergisi, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneğinin Üsküdar şubesinde ziyarete açıldı. Nayir’in 33 eserinin yer aldığı sergide Filistin, Kudüs ve Gazze temasını içeren çalışmalar yer aldı. Sanatçı Nayir, kendisinde etki uyandıran şiirleri tablo olarak hazırladığını dile getirerek, “Her bir çizginin anlattığı başka bir anlam, mana var. Bütün bu anlamları biz de sanatseverlere aktarmaya çalışıyoruz” dedi.